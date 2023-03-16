Primeros pasos hacia la universidad virtual camerunesa

La coordinadora de la Escuela de Cooperación, Carme Anguera, explicó que el curso pretende que los profesores de distintas facultades de Yaundé adquieran los «conocimientos suficientes» para poner en marcha la universidad virtual en un futuro. «Se trata de que se familiaricen con los entornos virtuales de aprendizaje y conozcan la pedagogía en línea», enfatiza Anguera. Según la coordinadora, «este es el primer contacto que tendrán con la formación virtual y esperamos que pronto logren su propia unidad virtual en Yaoundé I».

Los sesenta y ocho profesores y las doce profesoras que se beneficiarán del curso provienen de las facultades de Arte, Literatura y Ciencias Sociales; Ciencias; Medicina y Ciencias Biomédicas; Educación, e Ingeniería.

El director del Campus por la Paz, Eduard Vinyamata, se ha mostrado entusiasmado con el proyecto, que tiene como finalidad establecer alianzas solidarias con el continente africano. «Queremos acercar el conocimiento a todo el mundo para promover la autonomía de las personas. El curso en Yaoundé es el primer paso para conseguirlo», ha dicho Vinyamata.

Modelo UOC en África

El proyecto en el país centroafricano se empezó en 2009, durante una reunión que tuvieron en Barcelona la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) y cinco universidades africanas. Durante ese encuentro los responsables de Yaundé mostraron su interés por el modelo de la UOC e iniciaron los contactos para poner las bases de la nueva universidad virtual.

El Campus por la Paz y la Escuela de Cooperación trabajan en colaboración con el rector de Yaundé, Oumarou Bouba, que en su país tiene categoría de ministro; Guy Tsala Ndzomo, vicerrector de Investigación, Cooperación y Relaciones con las Empresas, i Mamadou Foupouagnigni, profesor de matemáticas, que sería el responsable de la ejecución de la iniciativa.

En la actualidad Yaoundé I tiene cinco campus y de 50.000 estudiantes de Arte, Letras y Ciencias Humanas, Medicina y Ciencias Biomédicas. La mitad de los estudiantes de Yaoundé I –que también acoge la Escuela Nacional Politécnica– son mujeres.

