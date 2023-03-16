Primers passos cap a la universitat virtual camerunesa

Primers passos cap a la universitat virtual camerunesaLa universitat més rellevant del Camerun –la Politècnica de Yaoundé I– i el Campus per la Pau de la UOC s’han ajuntat per engegar una universitat virtual. Amb aquesta finalitat, el dia 25 d’octubre començarà el curs Ensenyar en la virtualitat, un programa de formació de formadors en francès, adreçat a vuitanta docents camerunesos.
La coordinadora de l’Escola de Cooperació, Carme Anguera, ha explicat que el curs vol que els professors de diferents facultats de Yaoundé adquireixin «prou coneixements» per a posar en marxa la universitat virtual en un futur. «Es tracta que es familiaritzin amb els entorns virtuals d’aprenentatge i coneguin la pedagogia en línia», emfatitza Anguera. Segons la coordinadora, «aquest és el primer contacte que tindran amb la formació virtual i esperem que ben aviat assoleixin la seva pròpia unitat virtual a Yaoundé I».
Els seixanta-vuit professors i les dotze professores que es beneficiaran del curs provenen de les facultats d’Art, Literatura i Ciències socials; Ciències; Medicina i Ciències Biomèdiques; Educació, i Enginyeria.
El director del Campus per la Pau, Eduard Vinyamata, s’ha mostrat entusiasmat amb el projecte, que té la finalitat d’establir aliances solidàries amb el continent africà. «Volem acostar el coneixement a tothom per promoure l’autonomia de les persones. El curs a Yaoundé és el primer pas per a aconseguir-ho», ha dit Vinyamata.
Model UOC a l’Àfrica
El projecte en aquest país centreafricà es va començar el 2009, durant una reunió que van tenir a Barcelona l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i cinc universitats africa¬nes. Durant aquella trobada els responsables de Yaoundé van mostrar interès pel model de la UOC i van començar els contactes per a posar les bases de la nova universitat virtual.
El Campus per la Pau i l’Escola de Cooperació treballen en col·laboració amb el rector de Yaoundé, Oumarou Bouba, que al seu país té categoria de ministre; Guy Tsala Ndzomo, vicerector de Recerca, Cooperació i Relacions amb les Empreses, i Mamadou Foupouagnigni, professor de matemàtiques, que seria el responsable de l’execució de la iniciativa.
Actualment Yaoundé I té cinc campus i 50.000 estudiants d’Art, Lletres i Ciències Humanes, Medicina i Ciències Biomèdiques. La meitat dels estudiants de Yaoundé I –que també acull l’Escola Nacional Politècnica– són dones.