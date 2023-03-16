«En Corea del Sur, más del 50% de los cursos utilizan TIC»

¿Cuáles son los principales objetivos de su visita?

¿Qué parecidos y diferencias encontró entre las universidades de Oriente y la UOC?

¿Cómo fue su experiencia en el eLearn Center?

Según usted, ¿cuál es el valor añadido más importante que proporciona el aprendizaje virtual?

Su agenda en Barcelona también incluía la conferencia «Quality Assurance in E-Learning: Contributions from Asia». ¿Qué escenarios o situaciones se describen en este seminario?

Según sus contribuciones, ¿es probable que las sociedades asiáticas cambien pronto la mala imagen que tienen del aprendizaje virtual?

Es increíble.

Así todavía hay trabajo que hacer en este campo.

Déjeme preguntarle sobre otro tema. En su país, Corea del Sur, más de tres de cuatro mujeres estudian un grado, dato que representa una de las proporciones más altas del mundo. ¿Cómo explicaría este hecho?

Esto es muy sorprendente, puesto que históricamente la cultura coreana ha estado estrechamente ligada al confucianismo y a su concepción tradicional de las mujeres y su papel social.

Por desgracia, la situación académica y profesional de las mujeres japonesas parece que es peor. ¿Qué opina?

Quizás la enseñanza y las TIC pueden ayudar a cambiar esta situación. ¿Cómo describiría el perfil de sus estudiantes en la Universidad Cristiana Internacional de Tokyo?

Conocí a uno de los responsables del eLearn Center en Corea, el Dr. Albert Sangrà, que me pidió que viniera a Barcelona para hablar sobre las oportunidades de investigación en aprendizaje virtual. Así pues, el propósito principal de mi estancia es compartir mi experiencia en este campo e intentar explorar ideas para futuras colaboraciones.En primer lugar, en Barcelona me siento como en casa. Soy una coreana que trabaja en Japón. Del mismo modo que los japoneses son más bien callados y tranquilos, las personas de Corea y de España parecen más abiertas y les gusta hablar con la otra gente. En segundo lugar, después de conocer al personal de la UOC y de conocer su trabajo, me he dado cuenta de que son muy entusiastas en cuanto al aprendizaje virtual. En comparación con los amigos y compañeros japoneses, los miembros de la UOC utilizan la tecnología de una forma más entusiasta en su enseñanza. Por supuesto, la situación aquí es diferente. La UOC es una universidad en línea. A pesar de ello, veo que los investigadores de la UOC son muy serios en cuanto a su investigación en el aprendizaje virtual y continuamente plantean una pregunta importante: «¿Cómo puedo utilizar la tecnología para la enseñanza superior?». Buscan la mejora y la implicación en el aprendizaje virtual.Estoy muy impresionada con la actitud y la pericia de los investigadores. Les dije que alguno de sus proyectos es único en el mundo. No recuerdo ningún otro centro de investigación vinculado a universidades abiertas con tantos miembros, y tan experimentados, de personal implicado en la investigación y la formación en aprendizaje virtual.Las industrias del aprendizaje virtual dan una oportunidad a los estudiantes adultos, que de otro modo no podrían estudiar. Este es la ventaja principal. Por otro lado, cuando te matriculas en una universidad virtual como estudiante en línea, tienes que desarrollar ciertas destrezas para utilizar la tecnología de forma efectiva para estudiar, lo que es una herramienta básica para vivir en esta sociedad en red basada en el conocimiento. El uso de la tecnología para el aprendizaje a lo largo de la vida se ha convertido en una destreza de supervivencia. Además, proporcionando un acceso a la enseñanza superior, el aprendizaje virtual mejora tu alfabetización digital y tus destrezas de aprendizaje a lo largo de la vida. Este hecho es muy importante, puesto que las personas cambian de trabajo más de once o doce veces durante su vida laboral (según el informe de la OCDE), y cada vez que cambias de carrera tienes que ponerte al día. La alfabetización digital y las destrezas de aprendizaje a lo largo de la vida que has adquirido por medio del aprendizaje virtual son esenciales para ponerte al día continuamente. También, las pruebas de investigación muestran que el uso de aprendizaje virtual o de la tecnología en la enseñanza puede hacer mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Como puede imaginarse, un buen diseño de aprendizaje virtual que fomente interacciones, no la tecnología, es la clave para la mejora de la calidad.Los que salen de mi investigación en el contexto asiático. Allí la enseñanza presencial siempre se ha valorado mucho, mientras que hay personas que creen que el aprendizaje virtual es una opción secundaria o de una calidad más baja comparado con las opciones presenciales. Así, quise descubrir qué significa calidad para las instituciones que proporcionan enseñanza, para el público en general y para los estudiantes. Me preguntaba de qué forma cada uno de estos grupos percibe la calidad de la enseñanza electrónica. Al mismo tiempo, estaba interesada en la mejora de la enseñanza electrónica y nuestro sistema de enseñanza, que combina los métodos presenciales con los de aprendizaje virtual y en la manera de producir y entregar enseñanza de calidad. Por último, quería saber qué han hecho los gobiernos para ayudar a asegurar y mejorar la calidad del aprendizaje virtual.No puedo decir que solo haya una visión. En realidad, hay varias visiones del aprendizaje virtual o de su calidad. En países como Singapur, Hong Kong o Corea, el aprendizaje virtual ya no es algo nuevo: es parte del aprendizaje, parte de la enseñanza. No es una forma secundaria de aprender: puedes elegir entre estudios presenciales o virtuales según tu estilo de aprendizaje y otras condiciones ambientales. Por ejemplo, en Corea del Sur, más del 50% de los cursos de enseñanza superior utilizan TIC, y ahora, en 2011, hay diecinueve universidades en línea. Debemos recordar que la enseñanza presencial no garantiza la calidad de la enseñanza. Hay universidades tradicionales que quizás tienen programas de calidad baja, puesto que no sabemos qué pasa dentro de las aulas. En cambio, el aprendizaje virtual es abierto: las personas pueden verlo, los estudiantes hablan. Por esta razón la calidad del aprendizaje virtual se debate más abiertamente. Otra visión es la que tiene la India. Este país ha utilizado la enseñanza a distancia desde hace mucho tiempo, de forma que millones de personas ya han estudiado de este modo. Sin embargo, el gobierno indio todavía no reconoce grados obtenidos por medio del aprendizaje abierto y a distancia en varios campos.A pesar de esta situación, más y más países ?como Malasia e Indonesia? saben que el problema no es el aprendizaje virtual o el uso de la tecnología por si mismo, sino el diseño pobre y el apoyo escaso. Estos países desarrollan un sistema que evalúa la calidad de los aspectos de diseño y apoyo del aprendizaje virtual. Desgraciadamente, en países como Mongolia, Camboya, Laos y Vietnam no han empezado a establecer estos sistemas de aseguramiento de calidad para el aprendizaje virtual.La percepción de las personas cambiará gradualmente porque el aprendizaje virtual se convierte en parte de tu vida. Tienes que ponerte al día y estudiar continuamente. Puedes buscar información en internet y aprender de varios sitios web tú mismo. A medida que más gente se implique en el aprendizaje basado en la tecnología, creo que la visión negativa del aprendizaje virtual irá desapareciendo.Supongo que no es por una única razón. Puede que haya varios factores. Históricamente, la gente de Corea ha perseguido la igualdad y la libertad. Las mujeres quieren ser iguales que los hombres y por esta razón nuestro gobierno estableció un ministerio de Igualdad de Género. Reconocer la igualdad de género en varios sectores, incluido el de la enseñanza, es una cuestión muy importante para nuestra nación. Además, los padres de hoy en día quieren que sus hijos estudien, independientemente de su sexo. La enseñanza ha sido un valor primario para la mayoría de las familias. Aunque no tengan dinero, enviarán a sus hijos a la universidad.Pienso que esto está cambiando, pero las mujeres todavía tienen que enfrentarse a dificultades adicionales, como por ejemplo las obligaciones familiares. En Corea, si se fija en los políticos, muchos son hombres. También hay mujeres profesoras en la escuela primaria, pero en los institutos y las universidades encontrará más profesores hombres. Sin embargo, las mujeres cada vez son más activas y las condiciones políticas y sociales para fomentar la igualdad de género van mejorando.Quedé muy sorprendida cuando fui a un congreso académico en Japón: había muy pocas participantes mujeres y solo una en el comité ejecutivo. Considero que la sociedad japonesa está más masculinizada si la comparamos con sus homólogas occidentales y otros países asiáticos. Vi a varias mujeres japonesas que dejaron su trabajo a tiempo completo para cuidar de sus hijos. Pero esta situación mejora a medida que la generación siguiente va entrando activamente en el mercado laboral.A pesar de que es una universidad tradicional, a nuestros estudiantes parece que les gusta utilizar la tecnología. Combinan varias tecnologías con aprendizaje y reuniones presenciales. Ahora esta institución utiliza TIC para proporcionar experiencias internacionales de más alcance a sus estudiantes. Usamos sistemas de videoconferencia, chats y otros tipos de medios sociales para contactar con académicos extranjeros.