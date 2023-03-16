Después de compartir las respectivas experiencias en este terreno, ambas instituciones trabajarán juntas para innovar en tecnologías de la información aplicadas a la enseñanza superior y a la educación continua.

La rectora de la Universidad Deakin, Jane den Hollander, afirma que el acuerdo permite reforzar el plan estratégico de Deakin, LIVE the Future: «La Deakin aspira a ser la primera universidad de Australia en el impulso de la frontera digital, con el objetivo de dotar a los estudiantes de las capacidades necesarias para el mundo laboral del futuro, y estamos muy satisfechos de colaborar en el desarrollo constante de nuestros programas digitales con una universidad en línea puntera a escala mundial». «Confiamos en que compartiendo experiencia y cooperación podremos lograr los objetivos marcados en nuestro plan estratégico antes de lo que lo habríamos hecho trabajando solos», añade.

Por su parte, el vicerrector de Tecnología de la UOC, Llorenç Valverde, ha destacado que «esta colaboración forma parte de la estrategia de internacionalización de la UOC, basada en la cooperación con instituciones de todo el mundo para construir una red de universidades que ofrezcan formación superior de calidad en línea y que sigan el método de acompañamiento del estudiante de la UOC, y pone de manifiesto el prestigio internacional que tiene la UOC tanto por la metodología, como por la tecnología empleada».



Llorenç Valverde ha firmado el acuerdo con la Universidad Deakin coincidiendo con su participación en la Deakin Teaching and Learning Conference, en la cual ha presentado el Campus Virtual de la UOC, y en un debate organizado en torno al tema «Digital Futures and Australian Higher Education: Oportunities and Impacts?»

Gracias a este acuerdo, se formará un equipo de especialistas de tecnologías de la información y el aprendizaje de ambas universidades para trabajar juntos durante el próximo año.