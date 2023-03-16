Aliança amb la Universitat Deakin d'Austràlia per a compartir plataformes d'e-learningLa UOC ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Deakin (Austràlia). L'acord preveu que ambdues institucions promoguin activitats per a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'ensenyament superior i comparteixin experiències en plataformes d'aprenentatge en línia, eines d'avaluació i el que s'anomena cloud learning.
Després de compartir les respectives experiències en aquest terreny, ambdues institucions treballaran plegades per innovar en tecnologies de la informació aplicades a l'ensenyament superior i a l'educació contínua.
La rectora de la Universitat Deakin, Jane den Hollander, afirma que l'acord permet reforçar el pla estratègic de Deakin, LIVE the Future: «La Deakin aspira a ser la primera universitat d'Austràlia en l'impuls de la frontera digital, amb l'objectiu de dotar els estudiants de les capacitats necessàries per al món laboral del futur, i estem molt satisfets de col·laborar en el desenvolupament constant dels nostres programes digitals amb una universitat en línia capdavantera a escala mundial». «Confiem que compartint expertesa i cooperació podrem assolir les fites marcades en el nostre pla estratègic més aviat del que hauríem fet treballant sols», afegeix.
Per la seva banda, el vicerector de Tecnologia de la UOC, Llorenç Valverde, destaca que «aquesta col·laboració forma part de l'estratègia d'internacionalització de la UOC, basada en la cooperació amb institucions d'arreu del món per a construir una xarxa d'universitats que ofereixin formació superior de qualitat en línia i que segueixin el mètode d'acompanyament de l'estudiant de la UOC, i posa de manifest el prestigi internacional que té la UOC tant per la metodologia, com per la tecnologia emprada».
Llorenç Valverde ha signat l'acord amb la Universitat Deakin coincidint amb la seva participació, la setmana passada, en la Deakin Teaching and Learning Conference, en la qual ha presentat el Campus Virtual de la UOC, i en un debat organitzat entorn del tema «Digital Futures and Australian Higher Education: Oportunities and Impacts?»
Gràcies a aquest acord, es formarà un equip d'especialistes de tecnologies de la informació i l'aprenentatge d'ambdues universitats per a treballar plegats durant el proper any.