Versión para Android

La aplicación se instala en el dispositivo móvil y por tanto es accesible directamente desde el menú de aplicaciones del dispositivo mediante su icono identificativo.

Para instalar la aplicación hay que acceder a la Google Play Store y buscar por la palabra clave UOC. Se puede seleccionar la aplicación en el idioma del dispositivo: La meva UOC mòbil (catalán), Mi UOC móvil (español), My mobile UOC (inglés).