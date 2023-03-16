La aplicación de la UOC para dispositivos móviles, ya disponible para Android y para iOSLos miembros de la comunidad UOC con dispositivos Android o iOS de Apple ya se pueden descargar Mi UOC móvil, la nueva aplicación para navegar por el Campus Virtual de la UOC.
Mi UOC móvil está pensada para responder a las necesidades de todos los estudiantes de la UOC. Por ello, desde esta aplicación se puede acceder de una forma ágil a las aulas para seguir la docencia, consultar los mensajes nuevos en el buzón y en los foros, consultar los recursos de aprendizaje en todos los formatos disponibles y gestionar las citas de vuestra agenda. Además, permite estar al día de todo lo que pasa en la UOC mediante las noticias y las alertas.
Versión para Android
La aplicación se instala en el dispositivo móvil y por tanto es accesible directamente desde el menú de aplicaciones del dispositivo mediante su icono identificativo.
Para instalar la aplicación hay que acceder a la Google Play Store y buscar por la palabra clave UOC. Se puede seleccionar la aplicación en el idioma del dispositivo: La meva UOC mòbil (catalán), Mi UOC móvil (español), My mobile UOC (inglés).
En estos momentos está disponible para dispositivos con sistema operativo Android a partir de la versión 2.2. La aplicación no dispone de todas las funcionalidades del Campus Virtual, sino que ofrece una selección de aquellas herramientas y contenidos que mejor sacan provecho de los dispositivos móviles. En los próximos meses se irán ampliando las prestaciones y herramientas disponibles.