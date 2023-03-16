La nova aplicació de la UOC per a dispositius mòbils, ja disponible per a Android i iOSEls membres de la comunitat UOC amb dispositius Android i dispositius iOS d'Apple ja poden descarregar La meva UOC mòbil, la nova aplicació per a navegar pel Campus Virtual de la UOC.
La meva UOC mòbil està pensada per a respondre a les necessitats de tots els estudiants de la UOC. Per això, des d'aquesta aplicació poden accedir d'una manera àgil a les totes les seves aules per seguir la docència, consultar els missatges nous a la bústia i als fòrums, consultar els recursos d'aprenentatge en tots els formats disponibles i gestionar les cites de l'agenda. A més, es podrà estar al dia de tot el que passa a la UOC per mitjà de les notícies i les alertes.
Versió per a Android
Instal·lació
L'aplicació s'instal·la al dispositiu mòbil, i per tant serà accessible directament des del menú d'aplicacions del dispositiu mitjançant la icona identificativa.
Per a instal·lar l'aplicació es pot accedir a la Google Play Store i cercar per la paraula clau UOC. Heu de seleccionar l'aplicació que sortirà en l'idioma en què tingueu configurat el dispositiu: La meva UOC mòbil (català), Mi UOC móvil (espanyol), My mobile UOC (anglès).
Dispositius compatibles
En aquests moments està disponible per a dispositius amb sistema operatiu Android a partir de la versió 2.2. L'aplicació no disposa de totes les funcionalitats del Campus Virtual, sinó que ofereix una selecció de les eines i continguts que millor treuen profit dels dispositius mòbils. En els propers mesos s'aniran ampliant les prestacions i eines disponibles.
Versió per a iOS
Unes setmanes després del llançament de la versió per a Android, l'aplicació ja està també disponible per a dispositius mòbils d'Apple amb el sistema operatiu iOS com per exemple iPhone i iPad.
L'aplicació es pot trobar a iTunes a on es pot accedir des de dispositius Apple per a descarregar l'aplicació.