Comienzan las jornadas de evaluación final

Los estudiantes pueden consultar los horarios y el aula que les corresponde para cada asignatura en su hoja personal de pruebas de evaluación final. En el espacio de la Secretaría del Campus Virtual Evaluación / Pruebas de evaluación final se pueden consultar las direcciones exactas de las sedes donde se hacen las diferentes pruebas. Para asistir a las pruebas, deberán llevar las etiquetas identificativas, que deberán recogerse en las sedes de las pruebas antes no empiecen.

Pruebas con ordenador en la sede de Andorra

Este semestre se continúa con la prueba piloto para hacer las pruebas finales de evaluación con ordenador presencialmente y sin papel, como se había hecho hasta ahora. La prueba piloto, de momento, sólo afectará a los estudiantes que elijan la sede de Andorra para superar las pruebas finales de evaluación. Esto se hace con la voluntad de avanzar hacia la sostenibilidad y reducir el impacto medioambiental, sin utilizar papel como había hecho hasta ahora.

Notas

A partir del día 11 de julio se podrán consultar las notas finales de las pruebas, y también se podrán recibir por medio de un mensaje al teléfono móvil si se ha solicitado antes.

