Comencen les jornades d'avaluació final

Comencen les jornades d'avaluació finalEls dissabtes 16 i 23 i el dimecres 20 de juny tindran lloc les jornades de proves d'avaluació final corresponents al segon semestre del curs acadèmic 2011-2012 per a estudiants de les titulacions oficials, Ateneu i Escola de Llengües de la UOC.
Els estudiants poden consultar els horaris i l'aula que els correspon per a cada assignatura al seu full personal de proves d'avaluació final. A l'espai de la Secretaria del Campus Virtual Avaluació / Proves d'avaluació final s'hi poden consultar les adreces exactes de les seus on es fan les diferents proves. Per a assistir a les proves s'han de portar les etiquetes identificatives, que s'han de recollir a les seus de les proves abans no comencin.
Proves amb ordinador a la seu d'Andorra
Aquest semestre es continua amb la prova pilot per a fer les proves finals d'avaluació amb ordinador presencialment i sense paper, com s'havia fet fins ara. La prova pilot, de moment, només afectarà els estudiants que triïn la seu d'Andorra per a superar les proves finals d'avaluació. Es fa amb la voluntat d'avançar cap a la sostenibilitat i reduir l'impacte mediambiental, sense utilitzar paper com s'havia fet fins ara.
Qualificacions
A partir del dia 11 de juliol es podran consultar les qualificacions finals de les proves, i també es podran rebre per mitjà d'un missatge al telèfon mòbil si s'ha sol·licitat abans.
Seus dels exàmens
A Coruña, Alacant, Andorra, Barcelona, Bellaterra, Bilbao, Castelló, Eivissa,Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Mallorca, Manresa, Menorca, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tortosa, València i Vic