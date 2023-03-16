¿Qué son los contenidos transmedia?

En una de sus intervenciones en el BCN Meeting puso como ejemplo el juego The Hunt.

Da la impresión de que los contenidos transmedia, y en general todos los creados para consumirlos en plataformas tecnológicas, siempre acaban teniendo un formato de juego con niveles, etc.

¿Cómo podría explorar el mundo transmedia un novelista convencional?

¿Cuáles son, pues, los principales retos de los contenidos transmedia para empezar a generalizarse?

Para finalizar, ¿cómo ve la madurez de los transmedia en Barcelona?

Los contenidos transmedia provocarán un cambio tanto en la industria como en el arte independiente, puesto que implican empezar una historia en un medio determinado, como por ejemplo la televisión, y continuarla en otros soportes, como el web, un blog, un juego, etc. Hasta ahora una misma historia podía desarrollarse de forma independiente y sin ningún tipo de relación en diferentes soportes: primero un libro, después una película, a continuación un juego. Ahora se crea una historia que se desarrolla de manera integrada en múltiples plataformas.En efecto, se trata de un juego dirigido al departamento comercial de la multinacional CISCO. El objetivo era facilitar el aprendizaje de las TIC para integrarlas después en su trabajo del día a día y decidieron hacerlo con un, una historia filmada, puso a los empleados de CISCO en el centro de la trama: podían mandar mensajes a los protagonistas y recibir respuesta en su buzón de correo electrónico. Los protagonistas también se comunicaban por Facebook y Twitter e, incluso, los personajes pedían ayuda a los empleados para lograr sus objetivos.Es cierto que en este momento la mayoría de historias han sido conspiraciones, historias de terror, batallas, etc. Pero la razón es económica. Cuando se invierte mucho dinero, se intenta llegar a un público lo más amplio posible, y este tipo de historias gustan a una gran mayoría del público potencial. Pero es cierto que necesitamos historias para llegar a objetivos diversos y que hay que encontrar alternativas de financiación que hagan viable crear contenidos para audiencias menos amplias.Por ejemplo, podría crear identidades virtuales reales para sus personajes de ficción. Podrían tener un blog, una cuenta en Facebook y Twitter, un web... Serían contenidos que ayudarían a enriquecer, matizar y ampliar la visión-experiencia que los lectores tienen de esos personajes.Hay diferentes obstáculos que se tienen que superar. Por un lado, los profesionales especialistas en un determinado medio no demuestran un interés sincero por la creación basada en otras plataformas. El que hace películas no quiere saber nada de web, etc. Por otro lado, los diseñadores de contenidos transmedia deben crear experiencias que arrastren mejor a la audiencia de un medio a otro para seguir la historia. En la actualidad, solo los jugadoresfluctúan de una plataforma a otra. Y, por último, la industria debe tener más conocimiento sobre lo que son los transmedia para poder identificar con criterio un buen proyecto y arriesgar por él.Debo decir que los especialistas en Barcelona tienen muy buen nivel y que existe el conocimiento, la pasión y la imaginación para que la producción de contenidos transmedia pueda tener una buena oportunidad.