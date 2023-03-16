1/8/12
«Els continguts transmèdia transformaran la indústria i la creació d'art independent»
Christy Dena
Christy Dena
Què són els continguts transmèdia?Els continguts transmèdia provocaran un canvi tant en la indústria com en l'art independent, perquè impliquen començar una història en un mitjà determinat, com ara la televisió, i continuar-la en altres suports, com el web, un blog, un joc, etc. Fins ara una mateixa història es podia desenvolupar independentment i sense cap mena de relació en diferents suports: primer un llibre, després una pel·lícula, a continuació un joc. Ara es crea una història que es desenvolupa d'una manera integrada en múltiples plataformes.
En una de les seves intervencions al BCN Meeting va posar com a exemple el joc The Hunt.Efectivament, es tracta d'un joc adreçat al departament comercial de la multinacional CISCO. L'objectiu era facilitar l'aprenentatge de les TIC per a integrar-les després en el seu treball del dia a dia i van decidir fer-ho amb un thriller. The Hunt, una història filmada, va posar els empleats de CISCO al centre de la trama: podien enviar missatges als protagonistes i rebre resposta a la seva bústia de correu electrònic. Els protagonistes també es comunicaven per Facebook i Twitter i, fins i tot, els personatges demanaven ajuda als empleats per a assolir els seus objectius.
Fa l'efecte que els continguts transmèdia, i en general tots els creats per a consumir-los en plataformes tecnològiques, sempre acaben tenint un format de joc amb nivells, etc.És cert que en aquest moment la majoria d'històries han estat conspiracions, històries de terror, batalles, etc. Però la raó és econòmica. Quan s'hi inverteixen molts diners, s'intenta arribar a un públic tan ampli com sigui possible, i aquesta mena d'històries agraden a una gran majoria del públic potencial. Però és cert que necessitem històries per a arribar a objectius diversos i que cal trobar alternatives de finançament que facin viable crear continguts per a audiències menys àmplies.
Com podria explorar el món transmèdia un novel·lista convencional?Per exemple, podria crear identitats virtuals reals per als seus personatges de ficció. Podrien tenir un blog, un compte a Facebook i Twitter, un web... Serien continguts que ajudarien a enriquir, matisar i ampliar la visió-experiència que els lectors tenen d'aquests personatges.
Quins són, doncs, els principals reptes dels continguts transmèdia per a començar-se a generalitzar?Hi ha diferents obstacles que s'han de superar. D'una banda, els professionals especialistes en un determinat mitjà no demostren un interès sincer per la creació basada en altres plataformes. El que fa pel·lícules no vol saber res de web, etc. D'altra banda, els dissenyadors de continguts transmèdia han de crear experiències que arrosseguin millor l'audiència d'un mitjà a un altre per a seguir la història. Actualment, només els jugadors heavy users fluctuen d'una plataforma a l'altra. I, finalment, la indústria ha de tenir més coneixement sobre el que són els transmèdia per a poder identificar amb criteri un bon projecte i arriscar-s'hi.
Per acabar, com veu la maduresa dels transmèdia a Barcelona?Haig de dir que els especialistes a Barcelona tenen molt bon nivell i que hi ha el coneixement, la passió i la imaginació perquè la producció de continguts transmèdia pugui tenir una bona oportunitat.