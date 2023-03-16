¿Qué es el UOC&Plugged?

¿Por qué la UOC ha decidido poner en marcha esta iniciativa?

¿Cuál ha sido, durante los primeros días, la respuesta de la gente?

Esta iniciativa está abierta a todos los ciudadanos que tengan una idea. En tiempo de crisis, ¿el ingenio se agudiza?

¿Qué hay que hacer para participar en el UOC&Plugged?

Y al final del concurso, ¿qué haréis con los ganadores?

¿Qué pasará con quienes no consigan llegar a la final?

La universidad, ¿puede convertirse en motor de cambio pese a los recortes anunciados?