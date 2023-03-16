16/5/12
«El talento se tiene que utilizar como un arma de defensa masiva contra la mediocridad y la corrupción»
Eric Hauck
Eric Hauck
¿Qué es el UOC&Plugged?El UOC&Plugged es un concurso de ideas, en forma de reto, que pretende fomentar la creatividad y la cooperación entre las personas para detectar proyectos emprendedores y de alto impacto social más necesarios que nunca con esta crisis que está paralizando, recortando derechos y oportunidades y desesperando a millones de ciudadanos en todo el Estado español y el resto del mundo.
¿Por qué la UOC ha decidido poner en marcha esta iniciativa?Con este concurso, desde la UOC queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que reflexione sobre lo que queremos y podemos preservar del Estado del bienestar, y nos reconectemos con más fuerza y optimismo para poder enfrentarnos a las dificultades que sufrimos cada día.
¿Cuál ha sido, durante los primeros días, la respuesta de la gente?El éxito en las primeras semanas del reto, con más de 500 ideas presentadas, 18.000 votos emitidos y millones de impactos en las redes sociales, demuestra que la gente tiene ganas, fuerza, creatividad, imaginación y talento para encontrar vías alternativas a los recortes.
Esta iniciativa está abierta a todos los ciudadanos que tengan una idea. En tiempo de crisis, ¿el ingenio se agudiza?Sin duda alguna. En tiempo de crisis, y en especial esta, que nos está condenando a una economía de posguerra, la creatividad surge como un antídoto contra la desesperación, y el talento se tiene que utilizar como un arma de defensa contra la mediocridad y la corrupción.
¿Qué hay que hacer para participar en el UOC&Plugged?Solamente hay que tener una idea que creemos que puede mejorar las cosas y colgarla en el portal del reto. Si los votos populares y los jueces deciden que es una de las diez mejores de cada una de las ocho categorías, tendrá la oportunidad de pasar a las fases de anteproyecto y proyecto, con el apoyo de formadores de la UOC, la difusión en medios de comunicación y la colaboración de empresas e instituciones asociadas.
Y al final del concurso, ¿qué haréis con los ganadores?Al final del proceso, que durará unas diecisiete semanas, proclamaremos ocho ganadores (uno por categoría) que tendrán como premio un paquete de formación de posgrado y una estancia de casi un mes en Londres, colaborando con una de las instituciones líderes en innovación social y cooperación internacional: Global Vision International.
¿Qué pasará con quienes no consigan llegar a la final?Los ganadores van a Londres, pero los ochenta mejores de la primera fase se incorporarán al programa UOC-Talento, en el que estos finalistas continuarán recibiendo asistencia de nuestros profesionales y contactos para poder avanzar hacia la realización de su idea.
La universidad, ¿puede convertirse en motor de cambio pese a los recortes anunciados?Sí. Los recortes en formación e investigación son un error, porque tenemos que ser los mejores para poder aprovechar las pocas oportunidades que surjan. La UOC, por definición, como primera universidad en línea, tiene una clara misión social: permitir el acceso a la educación superior a todas aquellas personas que no puedan, por motivos de familia, trabajo o accesibilidad. Ahora, esta misión social tiene que ampliarse a la creación de oportunidades. La universidad tiene que estar, ahora más que nunca, conectada con la sociedad y facilitar, si puede, un camino hacia la salida.