16/5/12
«El talent s'ha d'utilitzar com una arma de defensa massiva contra la mediocritat i la corrupció»
Eric Hauck
Eric Hauck
Què és el UOC&Plugged?El UOC&Plugged és un concurs d'idees, en forma de repte, que pretén fomentar la creativitat i la cooperació entre les persones per detectar projectes emprenedors i d'alt impacte social més necessaris que mai amb aquesta crisi que està paralitzant, retallant drets i oportunitats i desesperant milions de ciutadans a tot l'Estat espanyol i la resta del món.
Per què la UOC ha decidit engegar aquesta iniciativa?Amb aquest concurs, des de la UOC volem fer una crida a la societat per tal que reflexioni sobre el que volem i podem preservar de l'Estat del benestar, i ens reconnectem amb més força i optimisme per poder-nos enfrontar a les dificultats que patim cada dia.
Quina ha estat, durant els primers dies, la resposta de la gent?L'èxit en les primeres setmanes del repte, amb més de 500 idees presentades, 18.000 vots emesos i milions d'impactes a les xarxes socials, demostra que la gent té ganes, força, creativitat, imaginació i talent per a trobar vies alternatives a les retallades.
Aquesta iniciativa està oberta a tots els ciutadans que tinguin una idea. En temps de crisi, l'enginy s'aguditza?Sense cap mena de dubte. En temps de crisi, i en especial aquesta, que ens està condemnant a una economia de postguerra, la creativitat sorgeix com un antídot contra la desesperació, i el talent s'ha d'utilitzar com una arma de defensa contra la mediocritat i la corrupció.
Què s'ha de fer per a participar en el UOC&Plugged?Només s'ha de tenir una idea que creiem que pot millorar les coses i penjar-la al portal del repte. Si els vots populars i els jutges decideixen que és una de les deu millors de cadascuna de les vuit categories, tindrà l'oportunitat de passar a les fases d'avantprojecte i projecte, amb el suport de formadors de la UOC, la difusió en mitjans de comunicació i la col·laboració d'empreses i institucions associades.
I al final del concurs, què en fareu amb els guanyadors?Al final del procés, que durarà unes disset setmanes, proclamarem vuit guanyadors (un per categoria) que tindran com a premi un paquet de formació de postgrau i una estada de gairebé un mes a Londres, col·laborant amb una de les institucions capdavanteres en innovació social i cooperació internacional: Global Vision International.
Què passarà amb els que no aconsegueixin arribar a la final?Els guanyadors van a Londres, però els vuitanta millors de la primera fase s'incorporaran al programa UOC-Talent, en què aquests finalistes continuaran rebent assistència dels nostres professionals i contactes per tal de poder avançar cap a la realització de la seva idea.
Pot, la universitat, esdevenir motor de canvi tot i les retallades anunciades?Sí. Les retallades en formació i investigació són un error, perquè hem de ser els millors per a poder aprofitar les poques oportunitats que sorgeixin. La UOC, per definició, com a primera universitat en línia, té una clara missió social: permetre l'accés a l'educació superior a totes aquelles persones que no puguin, per motius de família, treball o accessibilitat. Ara, aquesta missió social ha d'ampliar-se a la creació d'oportunitats. La universitat ha d'estar, ara més que mai, connectada amb la societat i facilitar, si pot, un camí cap a la sortida.