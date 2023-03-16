Mònica Terribas y Màrius Rubiralta apadrinan los actos de graduación en BarcelonaUnas 4.000 personas, entre graduados, familiares y acompañantes, han pasado este sábado, 10 de noviembre, por el Auditorio de Barcelona en los tres actos de graduación que la UOC ha organizado a lo largo del día en la capital catalana. La periodista Mònica Terribas por la mañana y la ex rector de la UB Màrius Rubiralta por la tarde han sido los encargados de apadrinar a una parte de las más de 7.100 personas que terminaron, el curso 2011-2012, alguna de las titulaciones que ofrece la UOC.
La graduación en Barcelona, por cuestiones de aforo, se ha dividido en tres actos, dos por la mañana y uno por la tarde, todos presididos por la rectora, Imma Tubella. Los representantes de promoción de los 1.375 graduados que han podido asistir a los actos han sido Xavier Roca, graduado de la licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado (acto de las 9.30 h), Sílvia Passola, graduada de la licenciatura de Humanidades (acto de las 12.30 h), y Eva Porta, graduada del posgrado Mediación familiar y conflictología (acto de las 17 h).
De los cerca de 7.100 estudiantes que la UOC gradúa este año, más de 5.500 son de titulaciones oficiales (másteres universitarios, grados, ingenierías, licenciaturas, de primero y segundo ciclo, y diplomaturas) y 1.591, del ámbito de posgrado, que han culminado sus estudios con éxito el curso 2011-2012. Con estos nuevos graduados ya son 38.341 las personas que se han titulado en la UOC desde su fundación, hace ahora diecisiete años.
Importancia de la adaptación de las universidades al contexto actual
En su parlamento, la rectora de la UOC, Imma Tubella, ha destacado positivamente el reto que significa la situación social y económica actual: «La convergencia de internet, la nueva generación de estudiantes digitales, las demandas de economía del conocimiento en el ámbito global y la feroz crisis económica que vivimos crean la tormenta perfecta para las universidades. No la desaprovechemos».
En el mismo sentido, la periodista Mònica Terribas —madrina de los graduados de los dos turnos de la mañana—, ha centrado su discurso en alentar a los ahora antiguos estudiantes a encarar con valores renovados la nueva sociedad que vendrá en un futuro inmediato y para la que se han preparado. Según Terribas, con la crisis económica actual y las dinámicas mundiales, «las certezas se alejan cada vez más y representan cambios importantes». La periodista ha instado a los graduados a revertir la escala de valores imperante en nuestra sociedad —«empobrecida» y que «solo busca el éxito inmediato»— y trabajar colectivamente con «corresponsabilidad» para «el país que viene» para conseguir una «madurez en el sentido colectivo». Mònica Terribas ha finalizado su discurso sentenciando que hay que hacer para el país del futuro «mucha, mucho trabajo» y que la suerte se tiene que «trabajar y hay que luchar» para que «la sociedad que nos espera» sea «más humana y más positiva».
Por su parte, el ex rector de la UB, Màrius Rubiralta —padrino del acto de la tarde—, además de felicitar a los graduados y elogiar el mandato de la rectora Imma Tubella, ha reivindicado en su discurso la importancia del concepto de Universidad de Cataluña basado «en la construcción de una universidad nacional de Cataluña formada por la federación de las universidades públicas, con una gobernanza moderna, análoga a la de otras universidades federadas con marcas —de Estados— de reconocido prestigio internacional», con el objetivo «de imaginar una universidad más eficiente, mejor organizada, más preparada para los cambios y que permitiera una acción deslocalizada en todo el territorio».
Esfuerzo colectivo ante la crisis y elogio de los graduados en el modelo de la UOC
En sus discursos, la rectora de la UOC, Imma Tubella, ha destacado el reconocimiento en la sociedad que logran los graduados de nuestra universidad, un estatus que ha alcanzado «un grado muy alto de prestigio en Cataluña, porque todo el mundo sabe que detrás de este título hay una gran dosis de tenacidad, responsabilidad, trabajo bien hecho y compromiso». En este sentido, Tubella considera que «la clave de nuestro éxito no es la tecnología sino la metodología, el modelo de aprendizaje y los cambios de relación entre profesores y estudiantes en el proceso de aprendizaje».
Los graduados que han representado a la promoción en los tres actos han destacado su experiencia personal, pero también el esfuerzo colectivo con el que hay que afrontar el futuro. Xavier Roca considera que están «más preparados para lo que venga a partir de ahora». «Nos hemos esforzado, hemos luchado y hemos aprendido. No nos hemos quedado de brazos cruzados y tampoco lo haremos ahora. Somos activos y constantes, no nos conformamos con lo que tenemos y no tenemos bastante», ha destacado este graduado.
Los representantes también han destacado la posibilidad que da la misión y el modelo pedagógico de la UOC para dotar de titulaciones a personas que no pueden ir presencialmente a la universidad. Como ha explicado la graduada Sílvia Passola, «estudiar desde casa —resolviendo desplazamientos inviables, dedicando el tiempo de que disponía en el momento que surgía— ha sido la clave primera y más importante para poder hacer realidad el sueño de la graduación». Del mismo modo se ha expresado la graduada Eva Porta, que en su discurso ha afirmado que la metodología de la UOC ofrece «la flexibilidad horaria que necesitaba para poder combinarme trabajo, estudios y casa. Y poder combinar todo esto no ha sido nada fácil y ha supuesto un gran esfuerzo tanto para mí como para todos los que estamos aquí».