Esfuerzo colectivo ante la crisis y elogio de los graduados en el modelo de la UOC

En sus discursos, la rectora de la UOC, Imma Tubella, ha destacado el reconocimiento en la sociedad que logran los graduados de nuestra universidad, un estatus que ha alcanzado «un grado muy alto de prestigio en Cataluña, porque todo el mundo sabe que detrás de este título hay una gran dosis de tenacidad, responsabilidad, trabajo bien hecho y compromiso». En este sentido, Tubella considera que «la clave de nuestro éxito no es la tecnología sino la metodología, el modelo de aprendizaje y los cambios de relación entre profesores y estudiantes en el proceso de aprendizaje».

Los graduados que han representado a la promoción en los tres actos han destacado su experiencia personal, pero también el esfuerzo colectivo con el que hay que afrontar el futuro. Xavier Roca considera que están «más preparados para lo que venga a partir de ahora». «Nos hemos esforzado, hemos luchado y hemos aprendido. No nos hemos quedado de brazos cruzados y tampoco lo haremos ahora. Somos activos y constantes, no nos conformamos con lo que tenemos y no tenemos bastante», ha destacado este graduado.

Los representantes también han destacado la posibilidad que da la misión y el modelo pedagógico de la UOC para dotar de titulaciones a personas que no pueden ir presencialmente a la universidad. Como ha explicado la graduada Sílvia Passola, «estudiar desde casa —resolviendo desplazamientos inviables, dedicando el tiempo de que disponía en el momento que surgía— ha sido la clave primera y más importante para poder hacer realidad el sueño de la graduación». Del mismo modo se ha expresado la graduada Eva Porta, que en su discurso ha afirmado que la metodología de la UOC ofrece «la flexibilidad horaria que necesitaba para poder combinarme trabajo, estudios y casa. Y poder combinar todo esto no ha sido nada fácil y ha supuesto un gran esfuerzo tanto para mí como para todos los que estamos aquí».