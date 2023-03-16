Mònica Terribas i Màrius Rubiralta apadrinen la graduació a Barcelona amb 4.000 assistentsUnes 4.000 persones, entre graduats, familiars i acompanyants, han passat aquest dissabte, 10 de novembre, per l'Auditori de Barcelona en els tres actes de graduació que la UOC ha organitzat al llarg del dia a la capital catalana. La periodista Mònica Terribas al matí i l'exrector de la UB Màrius Rubiralta a la tarda han estat els encarregats d'apadrinar una part de les més de 7.100 persones que van acabar, el curs 2011-2012, alguna de les titulacions que ofereix la Universitat.
La graduació a Barcelona, per qüestions de capacitat d'espai, s'ha dividit en tres actes, dos al matí i un a la tarda, tots presidits per la rectora, Imma Tubella. Els representants de promoció dels 1.375 graduats que han pogut assistir als actes han estat Xavier Roca, graduat de la llicenciatura d'Investigació i Tècniques de Mercat (acte de les 9.30 h), Sílvia Passola, graduada de la llicenciatura d'Humanitats (acte de les 12.30 h), i Eva Porta, graduada del postgrau Mediació familiar i conflictologia (acte de les 17 h).
Dels prop de 7.100 estudiants que la UOC gradua aquest any, més de 5.500 són de titulacions oficials (màsters universitaris, graus, enginyeries, llicenciatures, de primer i segon cicle, i diplomatures) i 1.591, de l'àmbit de postgrau, que han culminat els estudis amb èxit el curs 2011-2012. Amb aquests nous graduats ja són 38.341 les persones que s'han titulat a la UOC des que es va fundar, ara fa disset anys.
Importància de l'adaptació de les universitats al context actual
En el seu parlament, la rectora de la UOC, Imma Tubella, ha destacat positivament el repte que significa la situació social i econòmica actual: «La convergència d'internet, la nova generació d'estudiants digitals, les demandes d'economia del coneixement en l'àmbit global i la ferotge crisi econòmica que vivim creen la tempesta perfecta per a les universitats. No la desaprofiem».
En el mateix sentit, la periodista Mònica Terribas —padrina dels graduats dels dos torns del matí—, ha centrat el discurs a encoratjar els ara antics estudiants a entomar amb valors renovats la nova societat que vindrà en un futur immediat i per a la qual s'han preparat. Segons Terribas, amb la crisi econòmica actual i les dinàmiques mundials, «les certeses s'allunyen cada vegada més i representen canvis importants».
La periodista ha instat els graduats a canviar l'escala de valors imperant en la nostra societat—«empobrida» i que «només busca l'èxit immediat»— i treballar col·lectivament amb «corresponsabilitat» per «al país que ve» per tal d'aconseguir una «maduresa en el sentit col·lectiu». Mònica Terribas ha acabat el seu discurs sentenciant que cal fer per al país del futur «molta, molta feina» i que la sort s'ha de «treballar i s'ha de lluitar» perquè «la societat que ens espera» sigui «més humana i més positiva».
Per la seva banda, l'exrector de la UB, Màrius Rubiralta —padrí de l'acte de la tarda—, a més de felicitar els graduats i elogiar el mandat de la rectora Imma Tubella, ha reivindicat en el seu discurs la importància del concepte d'Universitat de Catalunya basat «en la construcció d'una universitat nacional de Catalunya formada per la federació de les universitats públiques, amb una governança moderna, anàloga a la d'altres universitats federades amb marques —d'Estats— de reconegut prestigi internacional», amb l'objectiu «d'imaginar una universitat més eficient, més ben organitzada, més preparada per als canvis i que permetés una acció deslocalitzada a tot el territori».
Esforç col·lectiu davant la crisi i elogi dels graduats en el model de la UOC
En els seus discursos, la rectora de la UOC, Imma Tubella, ha destacat el reconeixement en la societat que assoleixen els graduats de la Universitat, un estatus que ha assolit «un grau molt alt de prestigi a Catalunya, perquè tothom sap que darrere d'aquest títol hi ha una gran dosi de tenacitat, responsabilitat, feina ben feta i compromís». En aquest sentit, Tubella considera que «la clau del nostre èxit no és la tecnologia sinó la metodologia, el model d'aprenentatge i els canvis de relació entre professors i estudiants en el procés d'aprenentatge».
Els graduats que han representat la promoció en els tres actes han destacat la seva experiència personal, però també l'esforç col·lectiu amb el qual s'ha d'afrontar el futur. Xavier Roca considera que estan «més preparats per al que vingui a partir d'ara». «Ens hem esforçat, hem lluitat i hem après. No ens hem estat amb els braços plegats i tampoc no ho farem ara. Som actius i constants, no ens conformem amb el que tenim i no en tenim prou», ha destacat aquest graduat.
Els representants també han destacat la possibilitat que dóna la missió i el model pedagògic de la UOC per a dotar de titulacions persones que no poden anar presencialment a la universitat. Com ha explicat la graduada Sílvia Passola, «estudiar des de casa —resolent desplaçaments inviables, dedicant-hi el temps de què disposava en el moment que sorgia— ha estat la clau primera i més important per a poder fer realitat el somni de la graduació».
De la mateixa manera s'ha expressat la graduada Eva Porta, que en el seu discurs ha afirmat que la metodologia de la UOC ofereix «la flexibilitat horària que necessitava per a poder combinar-me feina, estudis i casa. I poder combinar tot això no ha estat gens fàcil i ha comportat un gran esforç tant per a mi com per a tots els qui som aquí».