Más de 200 personas se gradúan en las islas Baleares

La escritora Maria Antònia Oliver es la madrina de la promoción y el graduado de los Estudios de Asia Oriental Josep Carles Amengual será el representante.

La UOC ha invitado a este acto a los 229 estudiantes que finalizaron durante el curso académico 2010-2011 alguna de las titulaciones homologadas, propias, de grado, másteres oficiales, @teneo o posgrado de la UOC. La titulación con más graduados es Ciencias Empresariales, con 185 personas, seguida del segundo ciclo de Ciencias del Trabajo, con 116.



Casi 1.000 graduados en las islas Baleares

Desde los inicios de la UOC se han graduado en las islas Baleares 929 personas de titulaciones oficiales.

¿Cómo son los graduados de la UOC?

Un 73% es casado o vive en pareja, un 58% tiene hijos, un 70% tiene estudios superiores terminados antes de matricularse en la UOC, la mayoría trabaja y tiene entre 35 y 44 años.

Los principales motivos para estudiar en la UOC son la posibilidad de compaginar formación con trabajo, desarrollo personal, reciclaje profesional, obtención de un título universitario, búsqueda de trabajo, mejora profesional y, como complemento, la preparación para opositar.

Además, el 87% de los graduados dice que está muy satisfecho con los estudios cursados en la UOC y expone que volvería a escoger esta universidad en un 77% de los casos.

Los aspectos que más valoran de la UOC son el modelo educativo, el plan de estudios, el Campus Virtual, la oferta formativa y el asesoramiento y el seguimiento de los profesores. Y dos de cada tres graduados muestran interés en convertirse en tutores o consultores de la UOC.

De los 6.928 graduados en el curso 2010-2011, unos 4.800 son de titulaciones oficiales, como grados, licenciaturas y másteres universitarios, mientras que unas 2.100 personas han finalizado estudios de másteres y posgrados.



Más de 2.200 estudiantes matriculados

En el curso académico actual, 2.239* personas residentes en las islas Baleares se han matriculado en alguna de las titulaciones oficiales que ofrece la UOC. El grado con más éxito es Administración y Dirección de Empresas, con 174 personas matriculadas, seguido de Psicología (165), el segundo ciclo de Psicopedagogía (152) y Ciencias Empresariales (149).

(*) Datos provisionales pendientes del cierre de matrícula del 2.º semestre.



La UOC en las islas Baleares

La Universitat Oberta de Catalunya tiene distintos puntos UOC repartidos por las islas Baleares. Estos puntos son centros de apoyo al estudiante que acostumbran a estar en otros equipamientos y obtenidos por convenios con instituciones locales. Permiten conectarse a la red, usar salas de estudio, devolver documentos en préstamo del fondo bibliográfico e informarse sobre la oferta de la UOC. En las islas Baleares existe un punto UOC en Manacor (Mallorca), en Ciutadella (Menorca) y en la ciudad de Ibiza (este último, cerrado hasta nuevo aviso).