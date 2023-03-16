Novetats de graus i de màsters universitaris al Saló de l'Ensenyament 2010

Novetats de graus i de màsters universitaris al Saló de l'Ensenyament 2010Dissabte 24 de març, la UOC celebra l'acte de graduació per als 229 graduats de les illes Balears del curs 2010-2011. El secretari general i vicerector de Tecnologia, Llorenç Valverde, i el batle de Manacor, Antoni Pastor, participaran en l'acte i lliuraran als graduats un document commemoratiu. L'escenari per a aquesta trobada festiva serà el Teatre Municipal de Manacor (av. del Parc, s/n), a les 12 h. Amb aquests nous graduats, ja són 32.800 les persones que s'han titulat a la UOC des que es va fundar, ara fa setze anys.
Amb cent metres quadrats d’exposició, la UOC torna a ser present juntament amb la resta d’universitats al saló Estudia, dedicat als estudis reglats. A més de l’oferta acadèmica d’altres cursos, en aquesta ocasió la Universitat mostra novetats com els graus de Multimèdia, d’Enginyeria Informàtica i de Tecnologies de Telecomunicació. Aquestes tres titulacions adaptades a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) s’afegeixen a deu graus més que la UOC ja ofereix adaptats al pla de Bolonya.
Al seu torn, l’Institut Internacional de Postgrau de la UOC serà present a l’estand del saló Futura, dedicat a la formació contínua. En aquest expositor, l’IIP també presentarà les seves novetats dins de l’ampli ventall de màsters, postgraus i especialitzacions que ofereix repartits per diferents àrees de coneixement.
Inauguració del Saló
La inauguració del Saló de l’Ensenyament s’ha programat per a aquest dimecres, 17 de març, al matí amb una visita per l’espai de la Fira de Barcelona encapçalada pel conseller d’Educació, Ernest Maragall, i el comissionat per a Universitats i Recerca, Joan Majó, acompanyats de diferents rectors universitaris, entre els quals la rectora de la UOC, Imma Tubella.