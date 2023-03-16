La UOC supera el millar de graduados en México

Por la mañana, la rectora de la UOC acompañará a su homóloga de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Sylvia B. Ortega Salazar, en la entrega de los certificados de la primera promoción del curso Diplomado de docencia en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, especialmente diseñado por la UOC para los alumnos de esta institución educativa mexicana.

Este curso es el resultado de un convenio de colaboración entre la UOC y esta universidad mexicana para dotar al personal docente de la UPN de las competencias necesarias básicas en el uso de las TIC, de manera que puedan impartir clases en entornos virtuales, por medio de la implementación de las nuevas tecnologías, y de acuerdo con unos rigurosos estándares de calidad.

Convenios con instituciones sudamericanas

Este acuerdo con la UPN no es el primero que la UOC suscribe con instituciones locales para incrementar su presencia en toda Sudamérica y desarrollar su labor docente siempre dentro de los parámetros de la más alta calidad.

Este 22 de marzo se cumple justo un año de la firma del convenio entre la UOC y el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México (INTTELMEX) para impulsar una «comunidad digital de investigación e innovación académica», un espacio de colaboración e interacción destinado a instituciones de educación superior mexicanas e internacionales, con el fin de que puedan trabajar en red, promoviendo la renovación de las prácticas docentes y la innovación educativa a través del uso de aplicaciones con tecnología web de generación 2.0.

El acuerdo también incluía abrir la oferta educativa de la UOC a los empleados de Telmex y lanzar dos programas de maestría completamente en línea diseñados especialmente para México y certificados por esta universidad catalana.

Este acuerdo de colaboración se enmarca en el Programa de educación y cultura digital que impulsa Telmex y la Fundación Carlos Slim para promover la inclusión de alumnos, maestros y padres en la sociedad del conocimiento y la cultura digital.

Encuentros institucionales

La rectora Tubella se reunirá con los representantes de la Fundación Slim, Marco Antonio Slim, Javier Elguea y Héctor Slim, en la sede de esta institución, el martes 27 de marzo por la mañana. Al día siguiente partirá a la capital de la República Dominicana, donde tiene previsto reunirse con el presidente de este país caribeño, Leonel Antonio Fernández Reyna, en el marco de una visita institucional, y ofrecer una conferencia en la Fundación FUNGLODE (Fundación Global Democracia y Desarrollo) que lleva por nombre «La tecnología como motor de transformación: el caso Universitat Oberta de Catalunya».

La UOC tiene una fuerte presencia en Latinoamérica apoyada por su sede de México.