La UOC supera el miler de graduats a MèxicLa rectora Imma Tubella presidirà la cerimònia de graduació de la promoció de 2011 que tindrà lloc el dia 26 de març. Amb aquesta nova promoció de 64 graduats de diferents programes d'estudis superiors, la UOC supera el miler de graduats a Mèxic. L'acte se celebrarà a la seu de la Casa Telmex i hi intervindran Javier Elguea Solís, rector de l'Institut Tecnològic de Telèfons de Mèxic (INTTELMEX), com a padrí de la graduació, i David Naranjo, director per a Llatinoamèrica d'EduIT, en qualitat de representant de graduació.
Al matí, la rectora de la UOC acompanyarà la seva homòloga de la Universitat Pedagògica Nacional (UPN), Sylvia B. Ortega Salazar, en el lliurament dels certificats de la primera promoció del curs Diplomat de docència en entorns virtuals d'ensenyament-aprenentatge, especialment dissenyat per la UOC per als alumnes d'aquesta institució educativa mexicana.
Aquest curs és el resultat d'un conveni de col·laboració entre la UOC i aquesta universitat mexicana per a dotar el personal docent de la UPN de les competències necessàries bàsiques en l'ús de les TIC, de manera que puguin impartir classes en entorns virtuals, per mitjà de la implementació de les noves tecnologies, i d'acord amb uns rigorosos estàndards de qualitat.
Convenis amb institucions de Llatinoamèrica
Aquest acord amb la UPN no és el primer que la UOC subscriu amb institucions locals per incrementar la seva presència a tota Amèrica Llatina i desenvolupar la seva tasca docent sempre dins dels paràmetres de la més alta qualitat. Aquest 22 de març es compleix just un any de la signatura del conveni entre la UOC i l'Institut Tecnològic de Telèfons de Mèxic (INTTELMEX) per a impulsar una «comunitat digital de recerca i innovació acadèmica», un espai de col·laboració i interacció destinat a institucions d'ensenyament superior mexicanes i internacionals, amb la finalitat que puguin treballar en xarxa, promovent la renovació de les pràctiques docents i la innovació educativa amb l'ús d'aplicacions amb tecnologia web de generació 2.0.
L'acord també incloïa obrir l'oferta educativa de la UOC als treballadors de Telmex i llançar dos programes de mestratge completament en línia dissenyats especialment per a Mèxic i certificats per la universitat catalana.
Aquest acord de col·laboració s'emmarca en el Programa d'educació i cultura digital que impulsen Telmex i la Fundació Carlos Slim per promoure la inclusió d'alumnes, mestres i pares en la societat del coneixement i la cultura digital.
Trobades institucionals
La rectora Tubella es reunirà amb els representants de la Fundació Slim, Marco Antonio Slim, Javier Elguea i Héctor Slim, a la seu d'aquesta institució, el dimarts 27 de març al matí. L'endemà partirà cap a la capital de la República Dominicana, on té previst reunir-se amb el president d'aquest país, Leonel Antonio Fernández Reyna, en el marc d'una visita institucional, i oferir una conferència a la Fundació FUNGLODE (Fundació Global Democràcia i Desenvolupament) que porta per nom «La tecnologia com a motor de transformació: el cas Universitat Oberta de Catalunya».
Amb tot, la UOC té una forta presència a Llatinoamèrica amb el suport de la seva seu de Mèxic.