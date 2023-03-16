Uno de cada cinco catalanes vive con menos de 460 euros al mes. Los datos proporcionados por la Encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre de 2013 son dramáticos. El número de hogares en Cataluña con todos los miembros en paro es de 267.000 y hay más de seis millones de parados en todo el Estado. El cofundador y vicepresidente de la Fundación Banco de Alimentos de Barcelona, Jordi Peix, explica el trabajo que realizan para ayudar a estos miles de familias sin recursos que lo han perdido todo por culpa de la crisis económica y, al mismo tiempo, hacer frente al despilfarro alimentario en todos los sectores productivos.