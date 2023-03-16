«Les polítiques socials s'han d'adaptar a les noves i urgents exigències de la pobresa»
Jordi Peix, vicepresident de la Fundació del Banc dels Aliments
Jordi Peix, vicepresident de la Fundació del Banc dels Aliments
Un de cada cinc catalans viu amb menys de 460 euros al mes. Les dades proporcionades per l’Enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre del 2013 són dramàtiques. El nombre de llars a Catalunya amb tots els membres desocupats és de 267.000 i hi ha més de sis milions d’aturats a tot l’Estat. El cofundador i vicepresident de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Jordi Peix, explica la feina que fan per ajudar aquests milers de famílies sense recursos que ho han perdut tot per culpa de la crisi econòmica i, alhora, fer front al malbaratament alimentari en tots els sectors productius.
Un de cada cinc catalans viu amb menys de 460 euros al mes. Les dades proporcionades per l’Enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre del 2013 són dramàtiques. El nombre de llars a Catalunya amb tots els membres desocupats és de 267.000 i hi ha més de sis milions d’aturats a tot l’Estat. El cofundador i vicepresident de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Jordi Peix, explica la feina que fan per ajudar aquests milers de famílies sense recursos que ho han perdut tot per culpa de la crisi econòmica i, alhora, fer front al malbaratament alimentari en tots els sectors productius.