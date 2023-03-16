La construcción de un banco de agua en Etiopía y de un cercado de cultivos en Níger o el impulso de las cooperativas de cacao en las comunidades rurales de Nicaragua son algunas de las iniciativas que podemos financiar desde Worldcoo, una plataforma mundial de micromecenazgo dedicada a recaudar fondos para proyectos de cooperación y desarrollo sostenible. Ante las dificultades crecientes de las ONG para encontrar financiación, la idea es acercar personas y empresas socialmente comprometidas. Sergi Figueres, uno de los cofundadores y director de Worldcoo, ha explicado al Campus por la Paz la filosofía que los empuja.