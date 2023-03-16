«Les empreses han de tornar a la societat part del que en reben»
Sergi Figueres de Worldcoo
Sergi Figueres de Worldcoo
La construcció d’un banc d’aigua a Etiòpia i d’un tancat de cultius a Níger o l’impuls de les cooperatives de cacau en les comunitats rurals de Nicaragua són algunes de les iniciatives que podem finançar des de Worldcoo, una plataforma mundial de micromecenatge dedicada a recaptar fons per a projectes de cooperació i desenvolupament sostenible. Davant les dificultats creixents de les ONG per a trobar finançament, la idea és acostar persones i empreses socialment compromeses. Sergi Figueres, un dels cofundadors i director de Worldcoo, ha explicat al Campus per la Pau la filosofia que els empeny.
La construcció d’un banc d’aigua a Etiòpia i d’un tancat de cultius a Níger o l’impuls de les cooperatives de cacau en les comunitats rurals de Nicaragua són algunes de les iniciatives que podem finançar des de Worldcoo, una plataforma mundial de micromecenatge dedicada a recaptar fons per a projectes de cooperació i desenvolupament sostenible. Davant les dificultats creixents de les ONG per a trobar finançament, la idea és acostar persones i empreses socialment compromeses. Sergi Figueres, un dels cofundadors i director de Worldcoo, ha explicat al Campus per la Pau la filosofia que els empeny.