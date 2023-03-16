Lo ha anunciado la vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, Marta Aymerich, durante un encuentro de esta red en Chile para tratar de la equidad y la inclusión para conseguir una mayor diversidad social en la universidad.

La UOC forma parte de la red CINDA desde el año 2000. Se trata de una herramienta de relación y trabajo para las universidades latinoamericanas y europeas e impulsa diferentes redes de cooperación entre universidades que reúnen autoridades y especialistas en diferentes áreas. En la actualidad trabajan las redes de vicerrectores de administración y finanzas, vicerrectores académicos y vicerrectores de investigación e innovación.

También tiene una red de directores de relaciones internacionales que trabajan en la internacionalización de las universidades y la preparación de los estudiantes para un mundo globalizado mediante programas de movilidad, entre otras iniciativas.