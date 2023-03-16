La red de universidades latinoamericanas y europeas CINDA tendrá su reunión anual en BarcelonaLa sede de la UOC en la capital catalana acogerá, durante el 2014, la reunión anual de rectores de las universidades de la red CINDA, el Centro Interuniversitario de Desarrollo, que trabaja en diferentes iniciativas de cooperación interuniversitaria en ámbitos como la internacionalización, la administración y finanzas o la investigación.
Lo ha anunciado la vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, Marta Aymerich, durante un encuentro de esta red en Chile para tratar de la equidad y la inclusión para conseguir una mayor diversidad social en la universidad.
La UOC forma parte de la red CINDA desde el año 2000. Se trata de una herramienta de relación y trabajo para las universidades latinoamericanas y europeas e impulsa diferentes redes de cooperación entre universidades que reúnen autoridades y especialistas en diferentes áreas. En la actualidad trabajan las redes de vicerrectores de administración y finanzas, vicerrectores académicos y vicerrectores de investigación e innovación.
También tiene una red de directores de relaciones internacionales que trabajan en la internacionalización de las universidades y la preparación de los estudiantes para un mundo globalizado mediante programas de movilidad, entre otras iniciativas.