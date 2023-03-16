La xarxa d'universitats llatinoamericanes i europees CINDA farà la reunió anual a BarcelonaLa seu de la UOC a la capital catalana acollirà, durant el 2014, la reunió anual de rectors de les universitats de la xarxa CINDA, el Centre Interuniversitari de Desenvolupament, que treballa en diferents iniciatives de cooperació interuniversitària en àmbits com la internacionalització, l'administració i finances o la recerca.
L'anunci l'ha fet la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, durant una trobada d'aquesta xarxa a Xile per a tractar de l'equitat i la inclusió per a aconseguir més diversitat social a la universitat.
La UOC forma part de la xarxa CINDA des de l'any 2000. Es tracta d'una eina de relació i treball per a les universitats llatinoamericanes i europees i impulsa diferents xarxes de cooperació entre universitats que apleguen autoritats i especialistes en diferents àrees. Actualment treballen les xarxes de vicerectors d'administració i finances, vicerectors acadèmics i vicerectors de recerca i innovació.
També té una xarxa de directors de relacions internacionals que treballen en la internacionalització de les universitats i la preparació dels estudiants per a un món globalitzat mitjançant programes de mobilitat, entre altres iniciatives.