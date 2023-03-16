«La UOC puede ayudar a paliar la falta de maestros en África»

¿Cuál es el estado de la educación superior en el mundo?

«La educación superior tiene muy buena fama porque está demostrado que consigue un nivel económico más elevado»

El ICDE prevé un elevado crecimiento de la demanda de educación superior. ¿Por qué?

¿Cuál es el proyecto que el ICDE ha encomendado a la UOC?

¿Quién se beneficiará de estos cursos?

¿Por qué es tan necesaria la educación en línea, actualmente?

En los últimos tiempos observamos un espectacular crecimiento de la enseñanza en línea, y algunos centros tienen un objetivo puramente lucrativo. ¿Cómo lo ve el ICDE?

Usted está enamorado de la UOC...

«El modelo pedagógico de los MOOC no está bien considerado en algunos lugares»

Hablemos de los MOOC, que están sacudiendo la enseñanza en línea. ¿Qué piensa de ellos el ICDE?

La educación superior se está convirtiendo, cada vez más, en educación en línea. Vivimos una época muy interesante en este aspecto, centenares de instituciones y centros se pasan al. Los MOOC () están sacudiendo las universidades de los Estados Unidos, y también las de Europa y el resto del mundo. Al mismo tiempo, las necesidades educativas crecen muy rápidamente por todas partes.Actualmente hay 80 millones de personas sin acceso a educación de ningún tipo. Hay unos 250 millones de personas que tienen acceso a educación de mala calidad, principalmente en países en desarrollo, pero también en Europa. Y hay 800 millones de personas que son analfabetas. Además, hay 650 millones de personas que no trabajan ni estudian, eso que aquí llamáis los «ni-ni».Efectivamente. Desde ahora hasta 2040 esta demanda se multiplicará por cuatro: de 100 millones de personas que cursan educación superior actualmente, pasaremos a 400 millones en 2040. La educación superior tiene muy buena fama porque está demostrado que consigue un nivel económico más elevado. Esto comportará una necesidad creciente de educación en línea, y de calidad, que es lo que ya hace la UOC.En África hacen falta más de dos millones de maestros, la situación es desesperada. Por tanto, necesitamos gente que pueda formar maestros, para que estos puedan dar educación en línea de calidad. Es una necesidad urgente. El ICDE ha contratado a la UOC para que, junto con el Instituto Sudafricano de Educación a Distancia (SAIDE), desarrollen programas educativos para educadores de maestros en un entorno de alta calidad, abierto, a distancia y en línea. La UOC conoce bien la metodología y puede crear cursos maravillosos para formar maestros que, después, estén capacitados para hacer formación en línea. De este modo, puede ayudar a paliar la falta de maestros en África.La UOC y el SAIDE producirán una plataforma de aprendizaje para formadores de maestros en línea. Diferentes agentes del mundo educativo africano podrán utilizar estos programas, modificarlos y adaptarlos según sus necesidades. Esta es la belleza de la enseñanza abierta: se puede copiar, usar y modificar.El modelo pedagógico ha cambiado. Hoy conocemos mejor cómo aprenden los estudiantes y cuál es la metodología más efectiva. Un maestro hablando durante 45 minutos ante un grupo de alumnos no funciona. Lo que hace falta es darles recursos y estimularlos para que colaboren. En la UOC sabéis mucho. Hace falta una nueva manera de pensar en la educación en línea. No se trata de tecnología, sino de pedagogía y metodología.El ICDE no opina sobre si la educación tiene que ser privada o pública, pero sí que pide que sea una educación de calidad. Todos los estudiantes, jóvenes o adultos, tienen el derecho a recibir una educación de alta calidad y accesible económicamente. Con esto trabajamos junto con la UNESCO. Pero no intervenimos sobre si la educación tiene que ser pública o privada. Consideramos la UOC como un caso deporque cumple todos este objetivos.Te diré una cosa. Cuando llegué, di la dirección de la avenida Tibidabo a un taxista. Me dijo: «¿Va a la Universitat Oberta, verdad?» Pues bien, él era alumno de la UOC. Me dijo que era una muy buena universidad porque podía estudiar desde casa.Creo que la UOC tendría que estar muy contenta de tener este buen nombre entre la población, no hay muchas universidades tan bien consideradas.Como organización, no tenemos ninguna opinión. Personalmente pienso que los MOOC son una nueva metodología de educación en línea que se ha hecho muy popular, pero una metodología más entre otras muchas. Con todo, el modelo pedagógico de los MOOC no está muy bien considerado en algunos lugares. En los países nórdicos, la metodología de exámenes de test no tiene buena reputación. Creemos que la educación superior tiene que formar una persona para que sea independiente y crítica, y una evaluación con test no es suficiente.Lo que realmente ha hecho populares los MOOC es que proporcionan un muy fácil acceso a la educación y su gran oferta educativa. A mi parecer, lo más positivo de este tipo de cursos es que pueden estimular el gusto por aprender y motivar a algunas personas a introducirse en la educación superior. A pesar del gran auge que tienen actualmente, encontrarán su lugar, y serán una entre otras muchas metodologías.