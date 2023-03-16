5/12/13
«La UOC pot ajudar a pal·liar la falta de mestres a l'Àfrica»
Gard Titlestad
Gard Titlestad
Quin és l'estat de l'educació superior al món?L'educació superior esdevé, cada vegada més, educació en línia. Vivim una època molt interessant en aquest aspecte, centenars d'institucions i centres es passen a l'online. Els MOOC (massive online open courses) estan sacsejant les universitats dels Estats Units, i també les d'Europa i la resta del món. Al mateix temps, les necessitats educatives creixen molt ràpidament arreu.
Actualment hi ha 80 milions de persones sense accés a educació de cap mena. Hi ha uns 250 milions de persones que tenen accés a educació de mala qualitat, principalment a països en desenvolupament, però també a Europa. I hi ha 800 milions de persones que són analfabetes. A més, hi ha 650 milions de persones que no treballen ni estudien, això que aquí en dieu els «ni-ni».
«L'educació superior té molt bona fama perquè està demostrat que aconsegueix un nivell econòmic més elevat»
L'ICDE preveu un elevat creixement de la demanda d'educació superior. Per què?Efectivament. Des d'ara fins al 2040 aquesta demanda es multiplicarà per quatre: de 100 milions de persones que cursen educació superior actualment, passarem a 400 milions el 2040. L'educació superior té molt bona fama perquè està demostrat que aconsegueix un nivell econòmic més elevat. Això comportarà una necessitat creixent d'educació en línia, i de qualitat, que és el que ja fa la UOC.
Quin és el projecte que l'ICDE ha encomanat a la UOC?A l'Àfrica fan falta més de dos milions de mestres, la situació és desesperada. Per tant, necessitem gent que pugui formar mestres, perquè aquests puguin fer educació en línia de qualitat. És una necessitat urgent. L'ICDE ha contractat la UOC perquè, juntament amb l'Institut Sud-africà d'Educació a Distància (SAIDE), desenvolupin programes educatius per a educadors de mestres en un entorn d'alta qualitat, obert, a distància i en línia. La UOC coneix bé la metodologia i pot crear cursos meravellosos per a formar mestres que, després, estiguin capacitats per a fer formació en línia. D'aquesta manera, pot ajudar a pal·liar la falta de mestres a l'Àfrica.
Qui es beneficiarà d'aquests cursos?La UOC i el SAIDE produiran una plataforma d'aprenentatge per a formadors de mestres en línia. Diferents agents del món educatiu africà podran utilitzar aquests programes, modificar-los i adaptar-los segons les seves necessitats. Aquesta és la bellesa de l'ensenyament obert: es pot copiar, usar i modificar.
Per què és tan necessària l'educació en línia, actualment?El model pedagògic ha canviat. Avui coneixem millor com aprenen els estudiants i quina és la metodologia més efectiva. Un mestre parlant durant 45 minuts davant d'un grup d'alumnes no funciona. El que cal és donar-los recursos i estimular-los perquè col·laborin. A la UOC en sabeu molt. Cal una nova manera de pensar en l'educació en línia. No es tracta de tecnologia, sinó de pedagogia i metodologia.
En els últims temps observem un espectacular creixement de l'ensenyament en línia, i alguns centres tenen un objectiu purament lucratiu. Com ho veu l'ICDE?L'ICDE no opina sobre si l'educació ha de ser privada o pública, però sí que demana que sigui una educació de qualitat. Tots els estudiants, joves o adults, tenen el dret a rebre una educació d'alta qualitat i accessible econòmicament. Amb això treballem juntament amb la UNESCO. Però no intervenim sobre si l'educació ha de ser pública o privada. Considerem la UOC com un cas de best practice perquè compleix tots aquest objectius.
Vostè està enamorat de la UOC...Et diré una cosa. Quan vaig arribar, vaig donar l'adreça de l'avinguda del Tibidabo a un taxista. Em va dir: «Va a la Universitat Oberta, oi?» Doncs bé, ell era alumne de la UOC. Em va dir que era una molt bona universitat perquè podia estudiar des de casa.
Crec que la UOC hauria d'estar molt contenta de tenir aquest bon nom entre la població, no hi ha gaires universitats tan ben considerades.
«El model pedagògic dels MOOC no està ben considerat en alguns llocs»
Parlem dels MOOC, que estan sacsejant l'ensenyament en línia. Què en pensa l'ICDE?Com a organització, no en tenim cap opinió. Personalment penso que els MOOC són una nova metodologia d'educació en línia que s'ha fet molt popular, però una metodologia més entre moltes altres. Amb tot, el model pedagògic dels MOOC no està ben considerat en alguns llocs. Als països nòrdics, la metodologia d'exàmens de test no té bona reputació. Creiem que l'educació superior ha de formar una persona perquè sigui independent i crítica, i una avaluació amb test no és suficient.
Allò que realment ha fet populars els MOOC és que proporcionen un molt fàcil accés a l'educació i la seva gran oferta educativa. Al meu parer, el més positiu d'aquest tipus de cursos és que poden estimular el gust per aprendre i motivar algunes persones a introduir-se en l'educació superior. Tot i el gran auge que tenen actualment, trobaran el seu lloc, i seran una entre moltes altres metodologies.