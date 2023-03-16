En un mundo más justo, los animales tendrían derecho a no ser torturados y a vivir en su hábitat. Sin embargo, el maltrato animal está a la orden del día: los zoos son una de las principales atracciones infantiles de las ciudades, en muchos mercados de nuestro territorio se venden animales que malviven en pésimas condiciones, las corridas de toros se consideran una «fiesta», etc. Los voluntarios de Libera!, asociación que nació en Barcelona en el año 2004, informan y conciencian a la sociedad del abuso al que son sometidos muchos animales, y lideran diferentes campañas destinadas a denunciar su explotación y su muerte por parte de particulares, empresas y organismos oficiales. Hablamos con Rocío Thovar, coordinadora de la campaña de Libera! «Mercados éticos», sobre estos y otros temas.