«Les curses de braus continuen existint pel fet d'estar fortament subvencionades»
Rocío Thovar de Libera!
Rocío Thovar de Libera!
En un món més just, els animals tindrien dret a no ser torturats i a viure en el seu hàbitat. No obstant això, el maltractament animal és el nostre pa de cada dia: els zoos són una de les principals atraccions infantils de les ciutats, en molts mercats del nostre territori es venen animals que malviuen en pèssimes condicions, les curses de braus es consideren una «festa», etc. Els voluntaris de Libera!, associació que va néixer a Barcelona l’any 2004, informen i consciencien la societat de l’abús a què són sotmesos molts animals, i lideren diverses campanyes destinades a denunciar-ne l’explotació i la mort per part de particulars, empreses i organismes oficials. Parlem amb Rocío Thovar, coordinadora de la campanya de Libera! «Mercats ètics», d’aquests temes i d’altres.
En un món més just, els animals tindrien dret a no ser torturats i a viure en el seu hàbitat. No obstant això, el maltractament animal és el nostre pa de cada dia: els zoos són una de les principals atraccions infantils de les ciutats, en molts mercats del nostre territori es venen animals que malviuen en pèssimes condicions, les curses de braus es consideren una «festa», etc. Els voluntaris de Libera!, associació que va néixer a Barcelona l’any 2004, informen i consciencien la societat de l’abús a què són sotmesos molts animals, i lideren diverses campanyes destinades a denunciar-ne l’explotació i la mort per part de particulars, empreses i organismes oficials. Parlem amb Rocío Thovar, coordinadora de la campanya de Libera! «Mercats ètics», d’aquests temes i d’altres.