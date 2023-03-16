Josep Anton Planell, propuesto como nuevo rector de la UOC

El candidato será escuchado por el Consejo Asesor y una representación del profesorado propio de la Universitat el día 28 de febrero. El informe que resulte se remitirá al Patronato para que formalice el nombramiento. Está previsto que esta reunión tenga lugar durante la primera quincena del mes de marzo. Con posterioridad, la propuesta de nombramiento del nuevo rector será ratificada por el Gobierno de la Generalitat.



Se completará así un proceso que empezó el marzo pasado cuando el mismo Patronato designó una comisión que se encargó de nombrar un comité de catedráticos que se ha ocupado de seleccionar las candidaturas finalistas entre las personas que han concurrido en el proceso. Finalmente, el Patronato, después de evaluar las candidaturas presentadas, ha optado por proponer a Josep Anton Planell como máxima autoridad académica de la Universidad para los próximos siete años.



Una vez se haga oficial el nombramiento, se abrirá un periodo de traspaso que se completará cuando el nuevo rector asuma plenamente sus funciones.



El Patronato ha agradecido a Imma Tubella y a las personas que han formado parte de su equipo de gobierno durante su mandato su tarea y dedicación a lo largo de estos años (2005-2012), periodo en que la UOC se ha consolidado como una gran universidad, pionera y de prestigio en todo el mundo.





Josep Anton Planell



Josep A. Planell Estany(Barcelona, 1951) es licenciado en Física por la Universidad de Barcelona (1975) y doctor en Ciencia de los Materiales por la Universidad de Londres (1983). Desde 1992 es catedrático del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente, el Dr. Planell es director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), creado en diciembre de 2005 y vinculado a la UPC.