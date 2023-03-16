Josep Anton Planell, proposat com a nou rector de la UOC

Josep Anton Planell, proposat com a nou rector de la UOCEl Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), reunit aquest dimecres 20 de febrer, ha decidit per unanimitat proposar que el professor Josep Anton Planell sigui el nou rector de la UOC, després d'haver completat el procés de selecció entre un ampli conjunt de candidats.
El candidat serà escoltat pel Consell Assessor i una representació del professorat propi de la Universitat el dia 28 de febrer. L'informe que en resulti es remetrà al Patronat perquè en formalitzi el nomenament. És previst que aquesta reunió tingui lloc durant la primera quinzena del mes de març. Amb posterioritat, la proposta de nomenament del nou rector serà ratificada pel Govern de la Generalitat.
Es completarà així un procés que va començar el març passat quan el mateix Patronat va designar una comissió que es va encarregar de nomenar un comitè de catedràtics que s'ha ocupat de seleccionar les candidatures finalistes entre les persones que hi han concorregut. Finalment, el Patronat, després d'avaluar les candidatures presentades, ha optat per proposar Josep Anton Planell com a màxima autoritat acadèmica de la Universitat per als set anys vinents.
Tan bon punt es faci oficial el nomenament, s'obrirà un període de traspàs que es completarà quan el nou rector assumeixi plenament les seves funcions.
El Patronat ha agraït a Imma Tubella i a les persones que han format part del seu equip de govern durant el seu mandat la tasca i dedicació al llarg d'aquests anys (2005-2012), període en el qual la UOC s'ha consolidat com una gran universitat, pionera i de prestigi arreu.
Josep Anton Planell
Josep A. Planell Estany (Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciència dels Materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l'any 1992 és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment, el Dr. Planell és director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), creat el desembre de 2005 i vinculat a la UPC.