¿Por qué las mujeres pueden ser agentes de cambio en los países subdesarrollados?

¿Puedes ponernos algún ejemplo?

En tu investigación has comprobado que las mujeres africanas que consiguen el éxito fuera de sus países africanos quieren devolver lo que han recibido y contribuir a mejorar el país de origen.

Y las ONG, ¿qué papel juegan?





«Las africanas se adaptan mejor que los hombres a la vida occidental porque disfrutan

de más libertad»





¿La desigualdad de género es una motivación importante para emigrar para las mujeres africanas?

¿Las mujeres altamente cualificadas tienen problemas en las sociedades africanas tradicionales?

A pesar de ser mujeres cualificadas, también se encuentran con discriminaciones en el mundo laboral...

¿Con las nuevas generaciones, pasa lo mismo?

Las mujeres cualificadas pueden ofrecer no solo sus capacidades profesionales y su conocimiento, sino también esperanza para las niñas y las mujeres jóvenes. Son un modelo para ellas, que ven posible poder llegar a posiciones como las suyas. Su contribución es diferente a la de los hombres.El sida es una enfermedad muy prevalente en África. Y en las zonas urbanas hay más mujeres infectadas que hombres. Estas mujeres portadoras del virus pueden ayudar a hacer disminuir la enfermedad con charlas y concienciando a la población.Otro ejemplo está en la educación. En las universidades, los profesores suelen ser todos hombres, a pesar de que hay políticas para aumentar el número de chicas que van a la universidad. Las mujeres que llegan a ser profesoras de universidad, directoras de empresas, etc., se convierten en un modelo muy importante, porque muestran que es posible tener éxito siendo una mujer.Sí. Las africanas que triunfan fuera quieren devolver lo que han recibido. Su tarea es muy importante porque, además de estar cualificadas profesionalmente, tienen el valor añadido de conocer la cultura del país. Es por eso que son un recurso muy valioso para el desarrollo de las sociedades africanas. Pueden dar formación en sus campos profesionales, ya sea de forma presencial o virtual, y de este modo ayudar a su país a avanzar.Las ONG extranjeras ayudan al país en un momento concreto, pero no forman a las personas para que en un futuro puedan sobrevivir por ellas mismas.Es difícil saber qué influencia tiene la discriminación de género en la decisión de emigrar. A pesar de que puede tener un peso, las motivaciones principales son de tipo familiar -reunificación familiar- o socioeconómico.Sí, porque rompen moldes, y a veces incluso sus familias no aprueban su estilo de vida. Te pongo un ejemplo que conocí: un matrimonio de académicos etíopes emigró a Italia, donde los dos consiguieron trabajo en una universidad. La mujer se adaptó mejor a la vida occidental porque, en comparación con su país, disfrutaba de más libertad: tenía un trabajo, ingresos propios, amigos, etc. Esto deterioró la relación del matrimonio porque el hombre quería mantener el mismo tipo de vida que en Etiopía: que la mujer hiciera todo el trabajo de casa, que no tuviera independencia económica, amigos propios, etc.Se separaron y la mujer volvió a Etiopía sola con los dos hijos, porque allá tenía la familia. Pero su familia la criticó por haber dejado al marido.Sí, te explico el caso de una mujer con un cargo directivo en una empresa de Etiopía. Durante el día, ella y el resto de directores de la compañía tomaron una decisión. Por la tarde, ella se marchó a casa y los otros directivos fueron a tomar una copa. Al día siguiente por la mañana se encontró con que durante aquel tiempo los hombres habían tomado una decisión diferente sin tener en cuenta que ella no estaba. Su opinión no era importante. Este caso refleja la situación habitual en aquel país y pasa constantemente a la mujer en diferentes contextos.No. Las jóvenes generaciones son más igualitarias. Los mayores les critican su actitud, diciendo que son prooccidentales, pero en realidad creen en la libertad de la mujer. Cada vez más las mujeres jóvenes hablan sin tapujos y no se dejan someter.