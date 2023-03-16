«Se puede aprender a programar antes de leer y escribir»

La Agenda Digital Europea ha alertado sobre el hecho de que más de 900.000 puestos de trabajo no podrán cubrirse en 2015 en Europa por falta de calificación en TIC. Aún así, a pesar de ser unos grandes consumidores de tecnología, son pocos los chicos y chicas de nuestro país que se atreven a estudiar Informática cuando llegan a la universidad. Inventa es un grupo de profesores de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación (EIMT) de la UOC que nació con el fin de acercar el mundo de la programación a los niños para desarrollar sus habilidades para formular y resolver problemas. Desde hace dos años, Inventa organiza muchas actividades en torno al Scratch, un lenguaje de programación libre desarrollado por el MIT Media Lab y diseñado especialmente para niños y niñas de 8 a 16 años. Los profesores Adriana Ornellas y Carlos Casado han explicado por qué surge Inventa y qué proyectos llevan a cabo.