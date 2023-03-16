«Es pot aprendre a programar abans de llegir i escriure»
Adriana Ornellas i Carlos Casado
Adriana Ornellas i Carlos Casado
L'Agenda Digital Europea ha alertat que més de 900.000 llocs de treball no es podran cobrir l'any 2015 a Europa per manca de qualificació en TIC. Tot i així, malgrat ser uns grans consumidors de tecnologia, són pocs els nois i noies del nostre país que s'atreveixen a estudiar Informàtica quan arriben a la universitat. Inventa és un grup de professors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) de la UOC que va néixer amb la finalitat d'acostar el món de la programació als infants per a desenvolupar les seves habilitats per a formular i resoldre problemes. Des de fa dos anys, Inventa organitza moltes activitats entorn de l'Scratch, un llenguatge de programació lliure desenvolupat pel MIT Media Lab i dissenyat especialment per a nens i nenes de 8 a 16 anys. Els professors Adriana Ornellas i Carlos Casado han explicat per què sorgeix Inventa i quins projectes duen a terme.
L'Agenda Digital Europea ha alertat que més de 900.000 llocs de treball no es podran cobrir l'any 2015 a Europa per manca de qualificació en TIC. Tot i així, malgrat ser uns grans consumidors de tecnologia, són pocs els nois i noies del nostre país que s'atreveixen a estudiar Informàtica quan arriben a la universitat. Inventa és un grup de professors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) de la UOC que va néixer amb la finalitat d'acostar el món de la programació als infants per a desenvolupar les seves habilitats per a formular i resoldre problemes. Des de fa dos anys, Inventa organitza moltes activitats entorn de l'Scratch, un llenguatge de programació lliure desenvolupat pel MIT Media Lab i dissenyat especialment per a nens i nenes de 8 a 16 anys. Els professors Adriana Ornellas i Carlos Casado han explicat per què sorgeix Inventa i quins projectes duen a terme.