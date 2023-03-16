Josep A. Planell, rector de la UOC, Rosa M. Malet, directora de la Fundación Miró, y Robert Lubar, profesor del Institute of Fine Arts de la New York University, han presentado este lunes la nueva Cátedra Miró. Lubar, especialista en las vanguardias francesa y española y en Joan Miró, será el director académico de la Cátedra.



El Grupo Internacional de Investigación Joan Miró, que se constituye para ampliar el conocimiento académico sobre el artista, está formado por reconocidos expertos en Joan Miró de todo el mundo, con el apoyo de la Universidad de Nueva York (NYU), que hará una aportación por medio de su oficina de ayudas para la investigación, la NYU Global Initiative.



El Grupo Internacional de Investigación se articula en dos niveles con grados de participación diferentes: por un lado, el director científico Robert Lubar y el Comité Ejecutivo que evaluarán y decidirán qué estudios sobre Miró hay que desarrollar y priorizar; y por otro, el Comité Científico, formado por equipos especializados del Grupo de Investigación y por personas externas, que trabajarán los contenidos acordados. Los temas seleccionados y desarrollados por el Grupo quedarán recogidos en publicaciones y seminarios o bien en exposiciones en la Fundación Joan Miró.





Un curso posgrado



La otra actividad de la Cátedra es el curso de posgrado de Estudios mironianos, nacido también de la colaboración entre la Fundación Joan Miró y la UOC. El posgrado, que se inicia el curso 2014-2015, cuenta con profesores expertos en Joan Miró, que a su vez son miembros del Grupo de Investigación, y se estructura en seis asignaturas de máximo nivel creadas específicamente para estos estudios.



La voluntad de dar difusión internacional al estudio de Joan Miró ha llevado a la Fundación y a la UOC a plantear estos estudios en línea. La lengua vehicular del posgrado es el inglés, aunque el alumnado también podrá presentar sus trabajos en castellano.