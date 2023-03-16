La directora ejecutiva de CINDA, la socióloga María José Lemaitre, ha explicado que «hay un incremento en el acceso a la educación superior de estudiantes con características, aspiraciones e intereses muy diferentes a los de la población estudiantil tradicional, y este hecho obliga a las universidades a revisar y repensar la forma de desarrollar su función docente».

Con este objetivo de examinar la mejora de la educación universitaria, el encuentro académico ha reunido en Barcelona a cuarenta rectores y vicerrectores de universidades de Europa y de América Latina. Los participantes han analizado en una mesa redonda la evolución de los entornos de aprendizaje en Europa y América Latina. También han sostenido un debate sobre el e-learning o aprendizaje en línea, presentado con el título «¿Quién teme al e-learning? ¿Solución o amenaza para la educación superior?». En este aspecto, María José Lemaitre ha resaltado la importancia «de reunirnos en una universidad como la UOC que basa toda su educación en un método en línea cuando la mayoría de las universidades que formamos parte de CINDA nos basamos en la docencia presencial», y ha añadido: «Interesa particularmente poner el uso de las nuevas tecnologías en el contexto de los cambios en la educación superior, y ofrecer tanto a los participantes europeos como a los latinoamericanos la posibilidad de compartir sus experiencias, explorar las similitudes y analizar las diferencias».

El rector de la UOC, Josep A. Planell, ha explicado que «la tecnología nos puede ayudar a personalizar la educación superior alcanzando un gran número de estudiantes, pero llegando a las necesidades personales de cada uno», y ha puesto de manifiesto que «formamos a estudiantes para profesiones que aún no existen». Por último, ha explicado que en la cuatricromía de universidad, empresa, gobierno y estudiante, este último ha de tomar más protagonismo.

Este acto académico se enmarca en la celebración de la 47.a reunión de la Junta Directiva de CINDA, una jornada de trabajo de carácter interno que se celebró el lunes 13 de octubre. En este acto se entregó la medalla Dr. José Tola Pasquel a la Dra. Altagracia López, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), República Dominicana, rectora durante el periodo 2002-2005. Como experta en educación, asesora al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de Santo Domingo y participa en la Comisión Nacional de Evaluación Quinquenal y de seguimiento a las universidades dominicanas. Es docente y asesora de tesis en el doctorado de Liderazgo Educacional de la Nueva Southeastern University (NSU), Estados Unidos.

Entre los responsables de CINDA han asistido el presidente actual, José Tadeu Jorge, doctor en Ciencias de la Alimentación y rector de la Universidad de Campinas (UNICAMP), Brasil, y la directora ejecutiva, la socióloga María José Lemaitre. Lemaitre es una de las voces más reconocidas en Chile como experta en la calidad de la educación superior e internacionalmente como consultora para instituciones de educación superior, gobiernos y organismos bilaterales y multilaterales en América Central y del Sur, el Caribe, el Próximo Oriente, África, Europa oriental y el sudeste asiático.

CINDA trabaja en diferentes iniciativas de cooperación entre universidades en ámbitos como la internacionalización, la administración, las finanzas o la investigación con el objetivo de ofrecer el conocimiento acumulado al servicio de las políticas públicas de educación de los diferentes organismos o administraciones de cada uno de los países.

La Universitat Oberta de Catalunya forma parte de la red CINDA desde el año 2000. La Junta Directiva de CINDA en la UOC cuenta con la colaboración del programa Internationalization at Home de La Obra Social de «la Caixa».