Més de quaranta universitats de l'Amèrica Llatina i d'Europa examinen el seu model docent a BarcelonaLa Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha acollit, avui, a CosmoCaixa, una sessió acadèmica del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), una corporació internacional formada per més de quaranta universitats d'Europa i de l'Amèrica Llatina.
La directora executiva de CINDA, la sociòloga María José Lemaitre, ha explicat que «hi ha un augment en l'accés a l'ensenyament superior d'estudiants amb característiques, objectius i interessos molt diferents dels de la població estudiantil tradicional, i aquest fet obliga les universitats a revisar i repensar la manera com desenvolupen la funció docent».
Amb aquest objectiu d'examinar la millora de l'ensenyament universitari, la trobada acadèmica ha reunit a Barcelona quaranta rectors i vicerectors d'universitats d'Europa i de l'Amèrica Llatina. Els participants han analitzat en una taula rodona l'evolució dels entorns d'aprenentatge a Europa i a l'Amèrica Llatina, a més de tenir un debat sobre l'e-learning o aprenentatge en línia, presentat amb el títol «Qui té por de l'e-learning? Solució o amenaça per a l'ensenyament superior?». Sobre aquest aspecte, María José Lemaitre ha ressaltat la importància «de reunir-nos en una universitat com la UOC que basa tota la seva educació en un mètode en línia quan la majoria de les universitats que formem part de CINDA ens basem en la docència presencial», i ha afegit: «Interessa particularment posar l'ús de les tecnologies en el context dels canvis en l'ensenyament superior, i oferir tant als participants europeus com als llatinoamericans la possibilitat de compartir les seves experiències, explorar les similituds i analitzar les diferències».
El rector de la UOC, Josep A. Planell, ha explicat que «la tecnologia ens pot ajudar a personalitzar l'ensenyament superior abastant un gran nombre d'estudiants, però arribant a les necessitats personals de cadascun», i ha posat de manifest que «formem estudiants per a professions que encara no existeixen». Finalment, ha explicat que, «en la quadricromia d'universitat, empresa, govern i estudiant, aquest darrer ha de tenir més protagonisme».
Aquest acte acadèmic s'emmarca en la celebració de la 47a. reunió de la Junta Directiva de CINDA, una jornada de treball de caràcter intern que es va fer el dilluns 13 d'octubre. En aquest acte es va lliurar la medalla Dr. José Tola Pasquel a la Dra. Altagracia López, de l'Institut Tecnològic de Santo Domingo (INTEC), República Dominicana, rectora durant el període 2002-2005. Com a experta en educació, assessora el Ministeri d'Ensenyament Superior, Ciència i Tecnologia (MESCYT) de Santo Domingo i participa en la Comissió Nacional d'Avaluació Quinquennal i de seguiment de les universitats dominicanes. És docent i assessora de tesi en el doctorat de Lideratge Educacional de la Nova Southeastern University (NSU), EUA.
Entre els responsables de CINDA hi han assistit el president actual, José Tadeu Jorge, doctor en Ciències de l'Alimentació i rector de la Universitat de Campinas (UNICAMP), Brasil, i la directora executiva, la sociòloga María José Lemaitre. Lemaitre és una de les veus més reconegudes a Xile sobre la qualitat de l'ensenyament superior i internacionalment com a consultora per a institucions d'ensenyament superior, governs i organismes bilaterals i multilaterals a l'Amèrica Central i del Sud, el Carib, l'Orient Pròxim, Àfrica, Europa oriental i el sud-est asiàtic.
La Universitat Oberta de Catalunya forma part de la xarxa CINDA des de l'any 2000. La Junta Directiva de CINDA a la UOC compta amb la col·laboració del programa Internationalization at Home de L'Obra Social de «la Caixa».
CINDA treballa en diferents iniciatives de cooperació entre universitats en àmbits com la internacionalització, l'administració, les finances o la investigació amb l'objectiu d'oferir el coneixement acumulat al servei de les polítiques públiques d'educació dels diferents organismes o administracions de cada país.