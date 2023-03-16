Becas para seis estudiantes del máster de Seguridad de las TIC

Becas para seis estudiantes del máster de Seguridad de las TICLos seis estudiantes con más talento que han empezado el máster interuniversitario de Seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones UOC-UAB-URV (MISTIC) este semestre podrán disfrutar de una beca para realizar el máster gracias al convenio con la Fundación Ramon Molinas (RMF).
Han firmado el acuerdo el rector de la UOC, Josep A. Planell, y el patrón y vocal de la Fundación Ramon Molinas, Josep Dueso, el miércoles 21 de mayo a las 18 h en la sede de la RMF.
«Este convenio supone un reconocimiento al modelo educativo de la UOC y la calidad de sus programas, y representa un claro impulso a una formación especializada y profesionalizadora a lo largo de la vida. Estamos muy satisfechos con que una fundación que promueve la innovación tecnológica y científica valore el talento y el esfuerzo de nuestros estudiantes e impulse sus carreras profesionales», ha explicado la directora del máster, Helena Rifà.
Premios a los tres mejores trabajos
Además de las becas, este convenio establece un acuerdo con la Fundación para la financiación de un nuevo premio que se entregará a los tres mejores proyectos finales que elaboren los estudiantes de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Los galardones se darán al finalizar el curso académico.
La Fundación Ramon Molinas tiene como objetivo la promoción y el mecenazgo de la ciencia, en especial de la innovación tecnológica y científica, y las actividades asistenciales de cualquier tipo.
La UOC tiene la voluntad de establecer alianzas con empresas e instituciones que compartan objetivos y valores con el fin de crear una red relacional que permita el intercambio de experiencias orientadas al desarrollo de los profesionales y a la mejora de la competitividad de las organizaciones en el marco de la sociedad del conocimiento.