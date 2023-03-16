Becas para seis estudiantes del máster de Seguridad de las TIC

Han firmado el acuerdo el rector de la UOC, Josep A. Planell, y el patrón y vocal de la Fundación Ramon Molinas, Josep Dueso, el miércoles 21 de mayo a las 18 h en la sede de la RMF.



«Este convenio supone un reconocimiento al modelo educativo de la UOC y la calidad de sus programas, y representa un claro impulso a una formación especializada y profesionalizadora a lo largo de la vida. Estamos muy satisfechos con que una fundación que promueve la innovación tecnológica y científica valore el talento y el esfuerzo de nuestros estudiantes e impulse sus carreras profesionales», ha explicado la directora del máster, Helena Rifà.





Premios a los tres mejores trabajos



Además de las becas, este convenio establece un acuerdo con la Fundación para la financiación de un nuevo premio que se entregará a los tres mejores proyectos finales que elaboren los estudiantes de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Los galardones se darán al finalizar el curso académico.



La Fundación Ramon Molinas tiene como objetivo la promoción y el mecenazgo de la ciencia, en especial de la innovación tecnológica y científica, y las actividades asistenciales de cualquier tipo.



La UOC tiene la voluntad de establecer alianzas con empresas e instituciones que compartan objetivos y valores con el fin de crear una red relacional que permita el intercambio de experiencias orientadas al desarrollo de los profesionales y a la mejora de la competitividad de las organizaciones en el marco de la sociedad del conocimiento.