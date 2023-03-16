El rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, durante su visita de trabajo en México esta semana, proyectó que las universidades para 2050 serán en su mayoría online, no solo por el avance tecnológico sino porque requieren inversiones de menor coste, aumenta la demanda a escala global, y garantizan conocimiento, competitividad empresarial y valores.



Durante su estancia, el rector ha firmado convenios de colaboración con la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), la Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Guadalajara (UdeG). Los acuerdos servirán para impulsar becas, intercambios académicos, actividades de aprendizaje que promocionen las nuevas tecnologías de la información en la educación superior y continua entre estas universidades, sus comunidades y la UOC.



Estos acuerdos contemplan, además, la realización de cursos, seminarios y otras actividades académicas entre dichas universidades dirigidas a potenciar la colaboración en la docencia y a fomentar la formación y la investigación.



El rector de la UOC considera que «estas alianzas consolidan el trabajo que la UOC viene realizando con diferentes instituciones de Latinoamérica y refuerzan nuestra voluntad de expansión e internacionalización». Además, «el respaldo de estas universidades nos ayuda a llegar a un número mayor de estudiantes, más de 60.000 en todo el mundo, a sumar sinergias, conocimiento y experiencia y a adaptarnos a las necesidades cambiantes sociales, profesionales y empresariales».





Universidad y sociedad



Por otro lado, en las conferencias que ofreció en la UnADM, en el Club Catalán de Negocios, en la UdeG y en el acto de graduación 2012-2013, Josep A. Planell ha resaltado que las futuras universidades online deben conectar el conocimiento con las necesidades de los nuevos mercados, entornos sociales y empresariales, además de potenciar la unión de la investigación con la docencia.



«Deben contribuir al progreso social, incrementar la ocupabilidad de las personas y aumentar la competitividad de las organizaciones», señaló.



«Las universidades deben adaptarse al entorno competitivo, a la cultura organizativa y orientarla al pensamiento estratégico (pasar de la actividad al proceso) y alinear toda la organización con la estrategia (mediante un dinámico e intenso proceso participativo)», apuntó.





Graduación 2012-2013



La UOC, además, ha celebrado la ceremonia de graduación de la promoción 2012-2013. Son 111 los estudiantes que recibieron sus títulos de posgrado o máster, una cifra que eleva a 1.190 el total de personas que han concluido sus estudios en la UOC en México.



Estos graduados en México se suman a los 46.281 graduados que tiene la UOC en todo el mundo entre grados, posgrados, máster y doctorados. La UOC está presente ya en más de 80 países.



En la ceremonia de graduación que se llevó a cabo en el Museo de Memoria y Tolerancia, el rector de la UOC aludió a un estudio propio sobre las competencias transversales que han adquirido los graduados en línea en Administración y Dirección de Empresas, y como se han adaptado al contexto económico en crisis.



Este estudio concluye que las empresas punteras y los cazatalentos apuestan por el perfil de los graduados en universidades en línea, tanto porque dominan el trabajo en un entorno virtual y conocen las nuevas tecnologías, como por ser profesionales con capacidad para organizar y planificar el trabajo y un alto nivel de esfuerzo. En este sentido, afirmó ante los nuevos titulados que «os habéis propuesto, así, progresar en un mercado laboral que reclama profesionales versátiles, con una sólida formación académica y con una gran capacidad de adaptación».



El rector de la UOC presidió la ceremonia de graduación acompañado de Julieta Palma, directora general de la UOC Latinoamérica; Agapito Maestre, consejero de Educación de la Embajada de España en México; Luis Raúl González Pérez, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara, como padrino de esta promoción 2012-2013.



La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), cuya sede central se encuentra en Barcelona, nació hace 18 años gracias al impulso del gobierno autónomo catalán para ofrecer enseñanzas no presenciales de primera calidad. Primera universidad del mundo nacida exclusivamente en internet, la UOC es pionera en Europa por su modelo de enseñanza y aprendizaje a distancia y tiene una fuerte presencia en Latinoamérica apoyada por su sede de México.