El rector de la UOC signa convenis amb les principals universitats mexicanesEl rector de la UOC va projectar que les universitats per 2050 seran en la seva majoria online perquè requereixen inversions de baix cost i augmenta la demanda d'aquests estudis. Se celebra l'acte de graduació i es lliura el diploma a 111 estudiants mexicans, que eleven a gairebé 1.200 el nombre total de graduats de la UOC a Mèxic.
El rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, durant la seva visita de treball a Mèxic aquesta setmana, va projectar que les universitats per 2050 seran en la seva majoria online, no solament per l'avanç tecnològic sinó perquè requereixen inversions de menor cost, augmenta la demanda a escala global, i garanteixen coneixement, competitivitat empresarial i valors.
Durant la seva estada, el rector ha signat convenis de col·laboració amb la Universitat Oberta i a Distància de Mèxic (UnADM), la Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i de Guadalajara (UdeG). Els acords serviran per a impulsar beques, intercanvis acadèmics, activitats d'aprenentatge que promocionin les noves tecnologies de la informació en l'educació superior i contínua entre aquestes universitats, les seves comunitats i la UOC.
Aquests acords preveuen, a més, la realització de cursos, seminaris i altres activitats acadèmiques entre aquestes universitats dirigides a potenciar la col·laboració en la docència i a fomentar la formació i la recerca.
El rector de la UOC considera que «aquestes aliances consoliden el treball que la UOC realitza amb diferents institucions de Llatinoamèrica i reforcen la nostra voluntat d'expansió i internacionalització». A més, «el suport d'aquestes universitats ens ajuda a arribar a un nombre major d'estudiants, més de 60.000 a tot el món, a sumar sinergies, coneixement i experiència i a adaptar-nos a les necessitats canviants socials, professionals i empresarials».
Universitat i societat
D'altra banda, en les conferències que va oferir en la UnADM, en el Club Català de Negocis, en la UdeG i en l'acte de graduació 2012-2013, Josep A. Planell ha remarcat que les futures universitats online han de connectar el coneixement amb les necessitats dels nous mercats, entorns socials i empresarials, a més de potenciar la unió de la recerca amb la docència.
«Han de contribuir al progrés social, incrementar l'ocupabilitat de les persones i augmentar la competitivitat de les organitzacions», va assenyalar.
«Les universitats han d'adaptar-se a l'entorn competitiu, a la cultura organitzativa i orientar-la al pensament estratègic (passar de l'activitat al procés) i alinear tota l'organització amb l'estratègia (mitjançant un procés participatiu dinàmic i intens)», va apuntar.
Graduació 2012-2013
La UOC, a més, ha celebrat la cerimònia de graduació de la promoció 2012-2013. Són 111 els estudiants que van rebre els seus títols de postgrau o màster, una xifra que eleva a 1.190 el total de persones que han conclòs els seus estudis a la UOC a Mèxic.
Aquests graduats a Mèxic se sumen als 46.281 graduats que té la UOC a tot el món entre graus, postgraus, màster i doctorats. La UOC està present ja en més de 80 països.
En la cerimònia de graduació que es va dur a terme al Museu de Memòria i Tolerància, el rector de la UOC va al·ludir a un estudi propi sobre les competències transversals que han adquirit els graduats en línia en Administració i Direcció d'Empreses, i com s'han adaptat al context econòmic en crisi.
Aquest estudi conclou que les empreses capdavanteres i els cercatalents aposten pel perfil dels graduats en universitats en línia, tant perquè dominen el treball en un entorn virtual i coneixen les noves tecnologies, com per ser professionals amb capacitat per a organitzar i planificar el treball i un alt nivell d'esforç. En aquest sentit, va afirmar davant els nous titulats que «us heu proposat, així, progressar en un mercat laboral que reclama professionals versàtils, amb una sòlida formació acadèmica i amb una gran capacitat d'adaptació».
El rector de la UOC va presidir la cerimònia de graduació acompanyat de Julieta Palma, directora general de la UOC Llatinoamèrica; Agapito Maestre, conseller d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Mèxic; Luis Raúl González Pérez, advocat general de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), i Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universitat de Guadalajara, com a padrí d'aquesta promoció 2012-2013.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb seu central a Barcelona, va néixer fa 18 anys gràcies a l'impuls del govern autònom català per a oferir ensenyaments no presencials de primera qualitat. Primera universitat del món nascuda exclusivament en internet, la UOC és pionera a Europa pel seu model d'ensenyament i aprenentatge a distància i té una forta presència a Llatinoamèrica recolzada per la seva seu de Mèxic.