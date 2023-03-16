Desde la llegada del nuevo rector, Josep A. Planell, se han firmado –o se está negociando su firma– treinta y seis nuevos convenios internacionales: veinte en América Latina, tres en Europa, tres en Asia, dos en África, uno en Estados Unidos, uno en Australia y cuatro con organizaciones intergubernamentales.





Organismos intergubernamentales



Entre los últimos, destacan los acuerdos firmados con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que prevé un proyecto de formación relacionado con las ciencias de la salud; con el United Nations Institute of Training and Research (UNITAR), que permitirá iniciar un programa conjunto de Conflictología, y con la Federación de Universidades del Mundo Islámico – Organización Islámica para la Educación, las Ciencias y la Cultura (FUMI-ISESCO) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).





Expansión en los países árabes



Otra de las líneas estratégicas es la que se ha establecido mediante un acuerdo con la universidad en línea Hadam bin Mohammed Smart University de Dubai para la creación de un Executive MBA sobre finanzas islámicas. Esta alianza abre la puerta a la expansión de la UOC en los países de influencia árabe. «Se trata de una doble titulación, en que los estudiantes realizan una parte de la docencia con nosotros y otra parte con ellos», apunta Zvereff, «Esto significa una relación estratégica en cuanto al área del Golfo y de los países árabes».





América Latina y el Caribe



Otro foco importante es América Latina. Prueba de ello es que la única sede física de la UOC fuera de nuestras fronteras se encuentra en México. En esta zona, el mercado natural de la UOC por cuestiones lingüísticas y culturales, el objetivo es consolidar la presencia en México, Colombia –que aporta el mayor número de estudiantes internacionales–, Perú y Chile. En este último, se ha puesto en marcha un convenio con la Universidad de Chile-INACAP que incluye varios programas formativos de informática y empresa, además de una doble titulación de Educación y TIC. Por otro lado, por medio de un acuerdo con iGlobal Funglode, en la República Dominicana, la UOC también tiene presencia en la zona caribeña.





El eje francófono



Otro eje de influencia donde la UOC se está abriendo paso es el francófono. Mediante un acuerdo con la Universidad de Andorra, la Universidad Virtual de Túnez y la Agence Universitaire pour la Francophonie (AUF), para llevar a cabo una titulación conjunta sobre turismo sostenible, la universidad catalana refuerza su presencia entre los estudiantes de habla francesa, refuerzo al que también contribuye un convenio con la Universidad Paul Valéry-Montepellier3.





Más de seiscientos convenios



La internacionalización es uno de los ejes estratégicos de la UOC, que ha suscrito más de seiscientos convenios con universidades, instituciones educativas y empresas de todo el mundo desde que se creó la primera universidad en línea, en 1994. Esta expansión se ve reforzada con la nueva figura del responsable de Desarrollo Global, que se encargará de marcar las pautas de internacionalización de la UOC.