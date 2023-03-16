La UOC consolida la seva presència internacional amb més de sis-cents convenis als cinc continentsLa UOC continua treballant en la seva expansió global mitjançat l'establiment d'aliances formatives amb altres universitats i organismes intergovernamentals. «Busquem atraure estudiants d'altres països, establir relacions amb universitats que ens puguin aportar prestigi i, a més, potenciar la nostra oferta formativa», explica John Zvereff, director de l'Àrea de Desenvolupament Internacional de la UOC. Actualment, dels 38.000 estudiants matriculats aquest curs, n'hi ha més d'un miler d'internacionals, distribuïts en una setantena de països.
Des de l'arribada del nou rector, Josep A. Planell, s'han signat –o se n'està negociant la signatura– trenta-sis nous convenis internacionals: vint a l'Amèrica Llatina, tres a Europa, tres a l'Àsia, dos a l'Àfrica, un als Estats Units, un a Austràlia i quatre amb organitzacions intergovernamentals.
Organismes intergovernamentals
Entre els darrers, es destaquen els acords signats amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que preveu un projecte de formació relacionat amb les ciències de la salut; amb l'United Nations Institute of Training and Research (UNITAR), que permetrà encetar un programa conjunt de Conflictologia, i amb la Federació d'Universitats del Món Islàmic – Organització Islàmica per a l'Educació, les Ciències i la Cultura (FUMI-ISESCO) i la Unió d'Universitats de l'Amèrica Llatina i el Carib (UDUAL).
Expansió als països àrabs
Una altra de les línies estratègiques és la que s'ha establert mitjançant un acord amb la universitat en línia Hadam bin Mohammed Smart University de Dubai per a la creació d'un Executive MBA sobre finances islàmiques. Aquesta aliança obre la porta a l'expansió de la UOC als països d'influència àrab. «Es tracta d'una titulació doble, en què els estudiants fan una part de la docència amb nosaltres i una altra part amb ells», apunta Zvereff, «Això significa una relació estratègica pel que fa a l'àrea del Golf i dels països àrabs».
L'Amèrica Llatina i el Carib
Un altre focus important és l'Amèrica Llatina. Una prova d'això és que l'única seu física de la UOC fora de les nostres fronteres és a Mèxic. En aquesta zona, el mercat natural de la UOC per qüestions lingüístiques i culturals, l'objectiu és consolidar la presència a Mèxic, Colòmbia –que aporta el nombre més elevat d'estudiants internacionals–, el Perú i Xile. En aquest últim, s'ha posat en marxa un conveni amb la Universitat de Xile-INACAP que inclou diversos programes formatius d'informàtica i empresa, a més d'una titulació doble d'Educació i TIC. D'altra banda, per mitjà d'un acord amb iGlobal Funglode, a la República Dominicana, la UOC també té presència a la zona del Carib.
L'eix francòfon
Un altre eix d'influència on la UOC es va obrint pas és el francòfon. Mitjançat un acord amb la Universitat d'Andorra, la Universitat Virtual de Tunísia i l'Agence Universitaire pour la Francophonie (AUF), per a dur a terme una titulació conjunta sobre turisme sostenible, la universitat catalana reforça la seva presència entre els estudiants de parla francesa, reforç a què també contribueix un conveni amb la Universitat Paul Valéry-Montepellier3.
Més de sis-cents convenis
La internacionalització és un dels eixos estratègics de la UOC, que ha subscrit més de sis-cents convenis amb universitats, institucions educatives i empreses de tot el món des que es va crear la primera universitat en línia, l'any 1994. Aquesta expansió es veu reforçada amb la nova figura del responsable de Desenvolupament Global, que s'encarregarà de marcar les pautes d'internacionalització de la UOC.