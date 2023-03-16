Según publica el DOGC (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña), otorgan esta distinción al director del Programa de Lenguas en reconocimiento al trabajo realizado desde la Escuela de Lenguas para el aprendizaje de idiomas con medios virtuales.



Joseph Hopkins es el director del Programa de Lenguas de la Escuela de Lenguas de la UOC. Es experto en la aplicación de las TIC a la enseñanza de lenguas, la enseñanza de lenguas en red, la comunicación asistida por ordenador y la formación de docentes en red. Compagina su tarea docente con la de investigador en el grupo de investigación en Educación y TIC denominado EDUL@B.



En la UOC, todos los cursos de idiomas se ofrecen desde la Escuela de Lenguas, que da servicio a 8.000 personas.



La docencia se hace con la incorporación de técnicas y herramientas del web 2.0, herramientas audiovisuales y actividades docentes colaborativas, que permiten practicar eficazmente todas las competencias que hacen que se domine un idioma.



Además, ha adaptado la totalidad de su oferta al marco europeo común de referencia para las lenguas (MECR), un sistema de equivalencias reconocido internacionalmente.



Se imparten cursos de:



Catalán

Inglés

Francés

Alemán

Japonés

Chino

Distinción Jaume Vicens Vives para premiar la calidad docente universitaria



La distinción Jaume Vicens Vives a la calidad docente universitaria premia la excelencia en la docencia universitaria. Los receptores y receptoras de este reconocimiento reciben una medalla o una placa de plata y una gratificación económica para proyectos relacionados con la mejora de la calidad docente.



Estas distinciones a la calidad docente universitaria se otorgan por Decreto del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a propuesta del consejero de Economía y Conocimiento.