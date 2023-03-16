La UOC acerca la investigación universitaria a las instituciones culturales y creativas

Doctorados y grupos de investigación de la UOC, empresas, profesionales y otras entidades tendrán la oportunidad de reunirse en esta jornada interdisciplinaria que quiere promover la colaboración y una mayor imbricación entre la investigación universitaria y el mundo de la cultura, las industrias creativas y el desarrollo tecnológico. La Jornada Conectando Universidad y Empresa tendrá lugar el 7 de octubre en el edificio Barcelona Growth Center y cuenta con el apoyo del programa de doctorados industriales de la Generalitat de Cataluña.