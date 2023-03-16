La UOC acerca la investigación universitaria a las instituciones culturales y creativasDoctorados y grupos de investigación de la UOC, empresas, profesionales y otras entidades tendrán la oportunidad de reunirse en esta jornada interdisciplinaria que quiere promover la colaboración y una mayor imbricación entre la investigación universitaria y el mundo de la cultura, las industrias creativas y el desarrollo tecnológico. La Jornada Conectando Universidad y Empresa tendrá lugar el 7 de octubre en el edificio Barcelona Growth Center y cuenta con el apoyo del programa de doctorados industriales de la Generalitat de Cataluña.
El encuentro servirá para dar a conocer el potencial del doctorado industrial para la transferencia de conocimiento en el sector cultural y creativo. Asimismo, se quiere abrir la actividad de investigación de la UOC, de la Escuela de Doctorado y de los institutos de investigación, el IN3 y el eLearn Center, para el desarrollo de tesis doctorales en el ámbito de la creatividad, la cultura digital y la sociedad de la información y el conocimiento.
Potenciar la colaboración universidad-empresa
La jornada tendrá una mesa ronda de «provocaciones» sobre cocreación y nuevas formas de relación universidad-empresa, que permitirá el intercambio de experiencias entre profesionales que trabajan en el sector, investigadores de grupos de investigación, y doctorandos del nuevo programa de doctorado industrial.
Las empresas participantes Berepublic, Goteo, Hangar, In-Edit, Inqbarna, Lottarox Group, La Mandarina de Newton, Mobile World Capital, Mortensen, Pickdpack, World Sensing y Zzzinc.