Por Anna Torres





Tal y como explica Antoni Roig, director del posgrado de Innovación en creación de contenidos audiovisuales, «hay muchas formas de entender el concepto transmedia, pero un buen punto de partida puede ser la aproximación de Carlos Scolari, que lo asocia a un tipo de relato en el que la historia se desarrolla con múltiples medios y plataformas de comunicación y en el que una parte de los consumidores asume un rol activo en este proceso de expansión».



«El ámbito del documental —apunta Roig— ha sido particularmente proclive a la experimentación con nuevos formatos basados en la interacción y el transmedia, gracias en buena parte a la apuesta de instituciones de referencia como el National Film Board en Canadá o, en Europa, Arte. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales fue pionera en nuestro país con el proyecto Guernica: pintura de guerra, mientras que recientemente RTVE ha adquirido un eco importante gracias al RTVE Lab. Otras iniciativas destacadas con relación al documental interactivo y transmedia las tenemos en i-Docs (Reino Unido) e Interdocs, reciente sección dentro de DocsBarcelona».



Los ponentes que participarán en la mesa redonda son Mandy Rose (Universidad del Oeste de Inglaterra/iDocs), Eva Domínguez (UPF/iDocs), Ricardo Villa (RTVE Lab), Àlex Badia (Barret Films) y Serrana Torres y Tània Balló (Intropiamedia). Moderará Antoni Roig.



Finalizado el debate de expertos, de las 20 a las 21 h aproximadamente, se presentarán algunos proyectos en el ámbito de la no ficción interactiva y transmedia producidos por estudiantes de varias universidades catalanas.



El acto tendrá lugar el jueves 29 de mayo de 18 a 21 h en el edificio Media-TIC (c/ Roc Boronat, 117. Barcelona).