Por Anna Torres





El objetivo de la jornada es dar voz a los expertos del país que trabajan por el cambio educativo, y sobre todo, que lo hacen colaborativamente. En total, se han presentado 76 experiencias innovadoras que han generado 2.650 votos populares. De estas, un jurado de especialistas ha elegido nueve:



El jurado que ha seleccionado estas nueve experiencias está formado por:



Roser Argemí, Fundación Jaume Bofill.

Joan Badia Pujol, catedrático de secundaria y fundador de practicareflexiva.pro.

Teresa Guasch, UOC.

Olga Herrero, RocaSalvatella.

Josep Maria Mominó, UOC.

Sonia Navarro, Instituto de Innovación Social, ESADE.

Ismael Palacín, Fundación Jaume Bofill.

Ismael Peña-López, Fundación Jaume Bofill.

Miquel Àngel Prats Fernández, Universidad Ramon Llull.

Israel Rodríguez, UOC.

La jornada se podrá seguir en directo desde el web de Debates de Educación.





Debates de Educación



La jornada dará el punto final a los diez años de Debates de Educación, un foro organizado por la Fundación Jaume Bofill y la UOC, con la colaboración del MACBA, que ha contado con una cincuentena de expertos internacionales. Todos ellos han participado en los diversos debates propuestos sobre temas de actualidad y de fondo claves en relación con los retos y problemas que ha de afrontar la educación en el contexto social, político y económico actual.