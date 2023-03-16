Nueve proyectos educativos, innovadores y colaborativos destacan por toda CataluñaUnos estudiantes de 16 y 17 años de la Escuela Pía de Granollers que han creado una empresa simulada de dulces, o un grupo de alumnos de varias edades de los Jesuitas de Bellvitge que dominan tanto las TIC que ayudan a los propios profesores en el proceso de digitalización del aula, o un proyecto del Ayuntamiento de Granollers y la sociedad civil para generar acciones en el espacio público son algunas de las nueve experiencias educativas seleccionadas por un jurado experto. Los protagonistas estarán en el MACBA el martes 13 de mayo para presentarlas en persona a las 18 h. La jornada se denomina Debates de Educación en Acción. Colaborar para Innovar y está organizada por la UOC y la Fundación Jaume Bofill.
Por Anna Torres
El objetivo de la jornada es dar voz a los expertos del país que trabajan por el cambio educativo, y sobre todo, que lo hacen colaborativamente. En total, se han presentado 76 experiencias innovadoras que han generado 2.650 votos populares. De estas, un jurado de especialistas ha elegido nueve:
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Colaborar para innovar.
Alumnado de 2.º y 3.º de ESO del Instituto Quatre Cantons se ha visto implicado, durante cinco semanas, en la ejecución de un encargo a propuesta de varias instituciones, como el Museu Blau, la Fundación Vila Casas, el taller de creadores Hangar, la asociación Abao a Qu, la productora Transformafilms o Sala Beckett.
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Creatividad a través de la tecnología, la ciencia y el arte en escuelas con alta densidad de alumnos recién llegados
Por tercer curso consecutivo, desde Udigital.edu (en la Universidad de Gerona) se está impulsando el proyecto TIC TAC en las escuelas Veïnat de Salt y Dalmau Carles de Girona, donde más del 80 % del alumnado proviene de familias inmigradas. El proyecto se inspira en las escuelas imán, y por medio de actividades que los niños y las niñas hacen, tanto en las propias escuelas como también en el Parque Científico y Tecnológico de la UdG, se promueve que aprendan a hacer un uso creativo y crítico de la tecnología.
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Feria de experimentación para niños de 0 a 6 años
Los estudios de grado de Educación Infantil de la Fundación Universitaria el Bages (FUB) organizan cada curso la «Feria de experimentación para niños de 0 a 6 años», una experiencia innovadora de relación entre futuras maestras, profesorado de la universidad, niños y niñas del territorio y sociedad.
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Sweet Sefed - Escuela Pía de Granollers
Estudiantes de 16 y 17 años de la Escuela Pía de Granollers han creado una empresa simulada de dulces denominada Sweet Sefed.
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Los alumnos como líderes digitales de la clase - Jesuitas Bellvitge. C.E. Joan XXIII
¿Qué pasa si dejamos que el profesor lidere los temas pedagógicos y de organización del aula y dejamos que sean los alumnos los que lideren los aspectos técnicos de las actividades?
En el C.E Joan XXIII, Jesuitas Bellvitge, han hecho una apuesta por un uso intensivo de la tecnología en el aula homogéneamente en toda la escuela. El profesor se centra en los aspectos pedagógicos y cuenta con el apoyo de los alumnos Expertos TIC en el aula para los aspectos más técnicos. Hay alumnos expertos TIC desde P4 de Educación Infantil hasta 4.º de ESO.
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Ojo, cambio y acción
Alumnos de origen extranjero del Instituto la Garrotxa de Olot han grabado un documental de su país natal. El objetivo principal de esta experiencia es utilizar el lenguaje audiovisual, que a los alumnos les es cercano y alentador, como una herramienta didáctica que les permita promover el conocimiento de otras realidades culturales y sociales, y el hecho migratorio. A la vez la técnica audiovisual permite crear agentes multiplicadores en la convivencia y la tolerancia, fomentando valores como la amistad, la ruptura de prejuicios, el esfuerzo, la autonomía y la responsabilidad.
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¡A las plazas!
«¡A las plazas!» es un proyecto del Ayuntamiento de Granollers que trabaja desde la educación y la sociocultura, mediante el trabajo en red y con la comunidad, para generar acciones en el espacio público que puedan potenciar el vínculo y la participación de diferentes colectivos, sobre todo de los niños.
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Proyecto Magnet de la escuela Josep Maria de Sagarra y el MACBA
La escuela Josep Maria de Sagarra está desarrollando un proyecto de innovación educativa a partir de su alianza con el MACBA en el marco del programa «Magnet. Alianzas para el éxito educativo». Con este proyecto se quiere fortalecer el trabajo competencial del centro a partir del arte contemporáneo como eje vertebrador.
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NuevoPatioCastellum. Cocreando el patio de la escuela
Los alumnos, las familias y el equipo docente de la Escuela Castellum de Sant Julià de Ramis han creado de manera conjunta (investigado, ideado y construido) intervenciones de mejora del nuevo patio de la escuela.
El jurado que ha seleccionado estas nueve experiencias está formado por:
- Roser Argemí, Fundación Jaume Bofill.
- Joan Badia Pujol, catedrático de secundaria y fundador de practicareflexiva.pro.
- Teresa Guasch, UOC.
- Olga Herrero, RocaSalvatella.
- Josep Maria Mominó, UOC.
- Sonia Navarro, Instituto de Innovación Social, ESADE.
- Ismael Palacín, Fundación Jaume Bofill.
- Ismael Peña-López, Fundación Jaume Bofill.
- Miquel Àngel Prats Fernández, Universidad Ramon Llull.
- Israel Rodríguez, UOC.
La jornada se podrá seguir en directo desde el web de Debates de Educación.
Debates de Educación
La jornada dará el punto final a los diez años de Debates de Educación, un foro organizado por la Fundación Jaume Bofill y la UOC, con la colaboración del MACBA, que ha contado con una cincuentena de expertos internacionales. Todos ellos han participado en los diversos debates propuestos sobre temas de actualidad y de fondo claves en relación con los retos y problemas que ha de afrontar la educación en el contexto social, político y económico actual.