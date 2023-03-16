Jaume Kulisevsky fue uno de los profesionales que presentaron a los medios de comunicación la última edición de La Marató de TV3, dedicada a las enfermedades neurodegenerativas. En este campo es una referencia estatal y mundial. Es profesor asociado de Neurología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y ha sido el creador y director de la Unidad de Parkinson y Movimientos Anormales del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau.



Tiene la Acreditación de Investigación Avanzada (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña) y es autor de casi 200 artículos científicos, buena parte de los cuales han sido publicados en prestigiosas revistas internacionales de neurología. También es autor de más de 20 capítulos de libro y publicaciones de carácter docente.



Lidera el grupo de investigación CIBERNED de enfermedades neurodegenerativas; coordina el máster de Diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica de la UAB, y dirige el Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau, tarea que le ha permitido adquirir una amplia experiencia en la dirección de gobiernos corporativos, la interacción entre el sector privado y el sector público y la gestión estratégica y de equipos en la I+D+I.



Los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC se crearon en octubre de 2010 y hasta ahora los ha presidido el doctor José Esteban.