¿Por qué decidiste estudiar Psicología?

¿Y por qué en la UOC?

La UOC es...

¿Psicología e interpretación se complementan bien?

¿Qué te gusta más: interpretar papeles de personajes que se distancien de tu personalidad o de personajes parecidos a ti?

En una entrevista dijiste: «Esto de jugar a ser alguien es maravilloso». ¿Por qué?

El cor de la ciutat, con el papel de Marta Vendrell, te ayudó mucho profesionalmente. ¿Qué recuerdos tienes de esta serie?

¿Existe algún vínculo psicológico o emocional entre Mariona Ribas y Marta Vendrell?

¿Qué te gusta más: el cine, el teatro o la televisión? ¿Por qué?

¿Es difícil ser una cara conocida?

¿Qué te parece la situación actual de la industria del cine y el teatro?

Hace años me planteé continuar estudiando, puesto que por razones logísticas tuve que dejar mi carrera de Fisioterapia a medias, y como ya había cursado alguna asignatura en el @teneo de la UOC, miré la oferta que existía y finalmente me decidí por Psicología. Era una de las carreras con más contenido de ciencias de la salud que podía encontrar y me parecía muy interesante.Es la universidad que me permite estudiar a distancia. Así, aunque deba desplazarme por el trabajo, puedo sacar adelante los estudios. Me permite una continuidad que la universidad presencial no me permitiría.La herramienta que me permite estudiar lo que me gusta a mi propio ritmo... ¡y a veces una fuente de estreses!La verdad es que sí. La psicología me ha ayudado a entender mejor los personajes que tengo que interpretar. Cuanto más avanzo en mi carrera, más me doy cuenta de que es muy útil. El trabajo de un actor o una actriz no deja de ser la de meternos en la piel de nuestros personajes, entender cómo son, qué sienten, por qué actúan y cómo lo hacen. La psicología está presente en nuestras vidas y se convierte en una herramienta útil en el ámbito profesional, en mi caso; pero también en el ámbito personal.Para mí, cuanto más distantes mejor. Creo que el reto es mayor si interpretas a alguien que actúa de un modo completamente opuesto al tuyo. Hay más trabajo de creación del personaje y puede llegar a ser muy enriquecedor.Es una forma de mantener el espíritu del teatro, el juego de personajes, jugar a ser alguien como cuando éramos pequeños y nos repartíamos los papeles en los juegos del patio. El teatro es jugar en el patio de una forma muy seria y con mucha implicación y compromiso. El objetivo final es que el público llegue a creer que lo que ocurre es cierto. La verosimilitud es muy importante.Fue una época muy especial. Todo era nuevo, diferente y emocionante. También fue complicada. Tenía que compaginar los estudios de bachillerato con el trabajo, cosa nada fácil, y menos siendo tan joven. Pero a pesar de esto, aprendí muchísimo, estaba rodeada de grandes profesionales y actores, muy generosos, que me enseñaron mucho.Sí, existe un vínculo especial. Este fue el primer personaje que interpreté como actriz profesional y el que he interpretado durante más tiempo.Los tres géneros me gustan y me enseñan cosas. Ahora mismo estoy conen el Teatro Apolo, y la emoción de salir cada día al escenario con el público respirando ante ti es fantástica. El trabajo de televisión me gusta muchísimo, también; permite elaborar una evolución de los personajes a lo largo del tiempo, los ves crecer y desarrollarse, y el rigor diario que implica la televisión es todo un reto.A veces sí, pero después de catorce años creo que ya me he acostumbrado a ello.Es un momento muy duro y muy complicado. No se nos ponen las cosas nada fáciles. Sin embargo, a la vez veo que es un momento en el que se agudiza mucho la creatividad y el ingenio. El teatro continúa vivo, más que nunca, y esperemos que esta situación no dure para siempre y mejore, porque se está produciendo una auténtica persecución del sector de la cultura.