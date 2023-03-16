Nuevo Patronato de la UOC con mayoría de patrones privados y presidido por Andreu Mas-Colell

El nuevo Patronato de la UOC, máximo órgano de representación, gobierno y administración de la UOC, se ha constituido este martes 22 de julio y está formado mayoritariamente por patrones privados, lo cual permite a la UOC recuperar la consideración de fundación que no forma parte del sector de la administración pública. El presidente del Patronato es el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell. Se completa, así, el proceso puesto en marcha ahora hace seis meses durante el cual ha habido que modificar los Estatutos de la UOC para adaptarlos a lo que se establece en el artículo 144 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.