Nuevo Patronato de la UOC con mayoría de patrones privados y presidido por Andreu Mas-ColellEl nuevo Patronato de la UOC, máximo órgano de representación, gobierno y administración de la UOC, se ha constituido este martes 22 de julio y está formado mayoritariamente por patrones privados, lo cual permite a la UOC recuperar la consideración de fundación que no forma parte del sector de la administración pública. El presidente del Patronato es el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell. Se completa, así, el proceso puesto en marcha ahora hace seis meses durante el cual ha habido que modificar los Estatutos de la UOC para adaptarlos a lo que se establece en el artículo 144 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.
La constitución del nuevo Patronato permite a la UOC recuperar parte de la autonomía de gestión que había perdido los últimos años por el hecho de ser considerada una fundación que formaba parte del sector público. Esto hará que a partir de ahora la UOC tenga más flexibilidad y más margen de maniobra para afrontar, entre otros retos, los que se plantean en el Plan estratégico y las políticas que de él se deriven, siempre de acuerdo con el contexto económico y garantizando la sostenibilidad global de la institución.
Nueva composición del Patronato
El nuevo Patronato está formado por 11 patrones (6 privados y 5 públicos) en lugar de los 23 que había hasta ahora. Concretamente:
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Tres patrones en representación de las entidades siguientes:
- Josep Vilarasau, representante de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro;
- Miquel Valls, representante de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona;
- Joandomènec Ros, representante del Institut d'Estudis Catalans.
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Tres patrones designados entre personas físicas o jurídicas, de relevancia en los ámbitos social, cultural, científico o profesional, que no pertenecen al sector público:
- Pere Vallès, director y consejero delegado de Scytl;
- Helena Guardans, presidenta ejecutiva de Sellbytel Group Spain;
- Josep M. Coronas, de Coronas i Advocats.
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Cinco patrones designados por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña:
- Andreu Mas-Colell, consejero de Economía y Conocimiento;
- Irene Rigau, consejera de Enseñanza;
- Antoni Castellà, secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat;
- Lluís Jofre, director general de Universidades e Investigación de la Generalitat;
- Jordi Puigneró, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat.
Aprobado el informe del rector y las cuentas
Por otro lado, durante la reunión, el Patronato también ha aprobado el informe del rector Josep A. Planell, que recoge la acción de gobierno que se ha llevado a cabo durante su mandato y define las estrategias que habrá que seguir para afrontar los retos establecidos; las cuentas anuales del ejercicio 2013; la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013; el presupuesto para el ejercicio 2014 y los contratos formalizados sujetos a regulación armonizada.