Nou Patronat de la UOC amb majoria de patrons privats i presidit per Andreu Mas-ColellEl nou Patronat de la UOC, òrgan de representació, govern i administració de la UOC, s'ha constituït aquest dimarts 22 de juliol i està format majoritàriament per patrons privats, la qual cosa permet a la UOC recuperar la consideració de fundació que no forma part del sector de l'administració pública. El president del Patronat és el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell. Es completa, així, el procés engegat ara fa sis mesos durant el qual ha calgut modificar els Estatuts de la UOC per a adaptar-los al que s'estableix en l'article 144 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
La constitució del nou Patronat permet a la Universitat recuperar part de l'autonomia de gestió que havia perdut els darrers anys pel fet de ser considerada una fundació que formava part del sector públic. Això farà que a partir d'ara la UOC tingui més flexibilitat i més marge de maniobra per a afrontar, entre altres reptes, els que es plantegen en el Pla estratègic i les polítiques que se'n derivin, d'acord amb el context econòmic i garantint la sostenibilitat global de la institució.
Nova composició del Patronat
El nou Patronat està format per 11 patrons (6 de privats i 5 de públics) en lloc dels 23 que hi havia fins ara. Concretament:
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Tres patrons en representació de les entitats següents:
- Josep Vilarasau, representant de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi;
- Miquel Valls, representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona;
- Joandomènec Ros, representant de l'Institut d'Estudis Catalans.
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Tres patrons designats entre persones físiques o jurídiques, de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o professional, que no pertanyen al sector públic:
- Pere Vallès, director i conseller delegat de Scytl;
- Helena Guardans, presidenta executiva de Sellbytel Group Spain;
- Josep M. Coronas, de Coronas i Advocats.
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Cinc patrons designats pel Govern de la Generalitat de Catalunya:
- Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement;
- Irene Rigau, consellera d'Ensenyament;
- Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat;
- Lluís Jofre, director general d'Universitats i Recerca de la Generalitat;
- Jordi Puigneró, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat.
Aprovat l’informe del rector i els comptes
D’altra banda, durant la reunió, el Patronat també ha aprovat l’informe del rector Josep A. Planell, que recull l'acció de govern que s'ha dut a terme durant el seu mandat i defineix les estratègies que caldrà seguir per a afrontar els reptes establerts; els comptes anuals de l'exercici 2013; la liquidació del pressupost de l'exercici 2013; el pressupost per a l'exercici 2014 i els contractes formalitzats subjectes a regulació harmonitzada.